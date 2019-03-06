Среда, 6 Марта 2019 18:14

АрмИнфо.Позиция нашего правительства по карабахскому вопросу не изменилась. Об этом 6 марта с трибуны парламента заявил премьер-министр Никол Пашинян.

Он отметил, что правительство изначально отмечало, что оно будет действовать адекватно ситуации, которая будет на тот или иной момент. "Я не раз отмечал, что решение арцахского вопроса должно быть приемлемо для народа Армении, Арцаха и Азербайджана. Это было сложным заявлением, но я сделал его для формирования нормальной переговорной атмосферы. Стало ясно, что Армения сделала первый шаг в надежде на то, что Азербайджан также сделает подобное заявление, но его не последовало", - подчеркнул Пашинян.

Премьер-министр отметил, что, напротив, со стороны Баку постоянно звучат милитаристские заявления. "Становится очевидно, что правительство Азербайджана считает, что решение конфликта не должно быть приемлемым для народа Армении и Арцаха. Мы же остаемся верными нашей позиции, быть адекватными. Кроме того, мы продолжаем придерживаться той позиции, согласно которой, для обеспечения продуктивности переговоров нужно изменить их формат. То есть, Нагорный Карабах должен быть привлечен в переговорный процесс под эгидой Минской группы ОБСЕ в качестве третей стороны", - отметил Никол Пашинян.

Пашинян также заявил, что краеугольным камнем в решении карабахского конфликта для армянской стороны является право арцахского народа на самооделение. Он подчеркнул, что принцип права народа на самоопределение наряду с другими принципами решения конфликта зафиксировала также Минская группа ОБСЕ. "И сейчас мы сотрудничаем с нашими международными коллегами, чтобы наша позиция стала яснее. В последнее время мы видим, что позиция армянской стороны в карабахском урегулировании в последнее время стала больше восприниматься международным сообществом ", - заключил премьер-министр.