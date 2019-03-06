Среда, 6 Марта 2019 18:08

АрмИнфо. Лидер партии "Еркир цирани" Заруи Постанджян обратилась к послам России и США, а также главе делегации Евросоюза в РА, выразив свою обеспокоенность относительно "притеснения" СМИ со стороны новых властей Армении.

Как написала на своей страничке в Facebook Постанджян, речь, в частности, идет о попытках властей выдворить ряд СМИ с занимаемых ими редакционных территорий, которые находятся в государственных зданиях. По ее словам, новые власти Армении считают свободные СМИ "личными врагами".

При этом Постанджян заметила, что СМИ должны в своей деятельности придерживаться норм этики и корректности. Отметим, что несколько дней назад мэрия Еревана выступила с заявлением о том, что решением мэра Еревана СМИ, расположенные в здании по адресу Бюзанда 1/3, должны в течение 5 дней покинуть занимаемые территории. Ранее аналогичные уведомления получили некоторые СМИ (в том числе ИА АрмИнфо), действующие по адресам Аршакуняц 2 и Исаакяна 28 (дома печати), находящиеся на балансе Комитета по управлению госимуществом. Если последнее ведомство, собрав руководителей СМИ, уведомило, что делать этого пока, в течение 2-3 лет, не будет, то мэрия Еревана настроена решительно.