Среда, 6 Марта 2019 18:05

АрмИнфо. Независимость Арцаха уже нельзя перечеркнуть. Подобное мнение выразил на закрытии Второго заседания "Лазаревского клуба" председатель оргкомитета клуба, первый замглавы думского комитета по делам СНГ Константин Затулин.

Затулин считает, что конфликт в Нагорном Карабахе можно урегулировать проще, чем любой другой на пространстве бывшего СССР.

Вместе с тем Затулин выразил убеждение, что судьба Армении неотделима от Нагорного Карабаха. "Мы не строим военных планов, не призываем кого-то к победе, но никто не может отделить судьбу Армении от Нагорного Карабаха. Мы не будем отсекать от участия в деятельности Лазаревского клуба наших друзей из Арцаха. Это неприемлемо. Я лично выступаю за скорейшее урегулирование этого конфликта. Независимость Арцаха уже нельзя перечеркнуть, а вот остальное - обсуждаемо", - сказал Затулин, передает Федерального агентства новостей.

По его словам, решением ситуации стало бы возвращение Азербайджану районов, которые были заняты Арцахом в результате боевых действий в обмен на признание Баку независимости республики.

Второе заседание российско-армянского Лазаревского клуба проходило в Москве 5-6 марта 2019 года в Андреевском зале гостиницы <Ренессанс Москва Монарх Центр>.