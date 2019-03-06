Среда, 6 Марта 2019 17:50

АрмИнфо. Урегулирование нагорно-карабахского конфликта не может не интересовать Турцию. Согласно турецким СМИ, об этом сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Анкара уделят особое внимание решению данного конфликта, так как Азербайджан и Турция являются одной нацией, двумя государствами", - заверил глава турецкого внешнеполитического ведомства.