Среда, 6 Марта 2019 16:52

АрмИнфо. Европейское командование (EUCOM) ВС США не рекомендует передавать Турции американские истребители пятого поколения F-35, если Анкара приобретет у России ЗРК С-400.

Об этом заявил на слушаниях в Сенате США главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапарротти. Сообщает агентство «Анадолу»

«Моя рекомендация как военного - не продавать самолеты F-35, не осуществлять полеты и не использовать их с партнерами, которые пользуются российскими оборонными системами, в особенности системами ПВО», - сказал Скапарротти.

По его словам, С-400 несовместимы с системами ПРО НАТО. «Уверен, что С-400 могут создать проблемы для всех наших воздушных средств, в особенности для F-35»,- добавил генерал.