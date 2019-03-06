Среда, 6 Марта 2019 16:33

АрмИнфо. Американская модель, актриса и владелец косметической фирмы Kylie Cosmetics Кайли Дженнер стала самой молодой миллиардершей в мире.

По версии журнала Forbes, состояние 21-летней Дженнер достигло одного миллиарда долларов.

Таким образом, звание самой молодой миллиардерши в мире перешло к актрисе и модели от основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга, предыдущего самого молодого миллиардера в истории.

«Я не ожидала такого успеха, не предвидела его. Чувствую себя отлично», – говорит Кайли.

Кайли Дженнер основала компанию Kylie Cosmetics в 2015 году.