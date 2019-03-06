Среда, 6 Марта 2019 16:33

АрмИнфо. Карабахский вопрос невозможно решить оказывая какое-либо давление на одну из сторон, это только еще больше обострит конфликт. Об этом в беседе с журналистами 6 марта на вопрос корреспондента АрмИнфо заявил глава постоянной парламентской комиссии по вопросам евроинтеграции Арман Егоян.

Депутат подчеркнул, что данный вопрос может быть решен только с учетом взаимных интересов обеих сторон путем переговорного процесса. "Любое давление может привести только к накалу ситуации и деструкции", - отметил Егоян.

Также Егоян отметил, что ЕС также может оказать определенное содействие в вопросе решения карабахского вопроса. "Оно может быть

различным, например политическим или геополитическим. ЕС является одним из важных игроков в регионе, и нужно осознавать, что карабахский конфликт должен быть урегулирован в формате Минской группы ОБСЕ. Одна из стран- сопредседателей Минской группы, как вы знаете, является Франция. Более того, у нас есть Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с Евросоюзом, а также соглашение с Грузией об ассоциации. А вот у Азербайджана нет ни того, ни другого", - подчеркнул Егоян.

Депутат отметил, что учитывая все вышеперечисленное, Евросоюз может хоть и косвенно, но все же оказывать влияние на региональную безопасность, а вопрос урегулирования арцахской проблемы является одним из важных элементов региональной безопасности во всем южнокавказском регионе.

Относительно того, возможно ли, что Брюссель поддержит инициативу премьер-министра Никола Пашиняна о возвращении Арцаха за стол переговоров, как третьей стороны конфликта, Егоян заявил, что в этом, вообще-то должны быть заинтересованы все стороны. "Если мы хотим, чтобы данный вопрос был окончательно решен, необходимо, чтобы Арцах вернулся за стол переговоров, без участия НКР невозможно решить данный конфликт. Я думаю, что это понимают все серьезные политические деятели и международные игроки", - подчеркнул глава комиссии по вопросам евроинтеграции.

Егоян добавил, что с течением времени станет ясно, может ли Европейский союз оказать влияние на переговорный процесс по Карабаху, и окажет ли содействие в вопросе возвращения Арцаха за стол переговоров.