Среда, 6 Марта 2019 16:25

АрмИнфо - ИРНА. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф указал, что Международное агентство по атомной энергии неоднократно подтверждало приверженность Ирана ядерному соглашению, и предупредил, что чаша терпения страны переполнена.

«В отличие от лживых слов Нетаньяху, Трампа и их союзников об Иране, МАГАТЭ подтвердило уже несколько раз приверженность Ирана соглашению, которое США нарушили. Однако наша чаша терпения переполнена», написал Зариф в блоге вTwitter.



Генеральный секретарь Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано заявил в понедельник в Совете управляющих МАГАТЭ, что в настоящее время Иран выполняет свои обязательства в ядерной области.



«Мой отчёт о проверке и мониторинге ядерной программы Ирана в соответствии с резолюцией № 2231 Совета Безопасности ООН охватывает связанную с Агентством деятельность в Иране за последние несколько месяцев», добавил секретарь.



По его словам, Иран находится в процессе выполнения своих ядерных обязательств, и необходимо, чтобы это сотрудничество продолжалось.



Международное агентство по атомной энергии одобрило приверженность Ирана ядерной сделки в 14-й раз в феврале этого года.



Это происходит несмотря на то, что президент США Дональд Трамп вышел в мае прошлого года из ядерной сделки и вновь ввёл санкции, которые были отменены в соответствии с ядерным соглашением.

