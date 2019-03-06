Среда, 6 Марта 2019 15:55

АрмИнфо.. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью ТАСС прокомментировал перспективу расширения гуманитарной миссии по разминированию окрестностей сирийского Алеппо.

"Я думаю, что вначале нужно сделать то, для чего мы поехали туда. Очень важно, чтобы наши медики активно работали, они уже провели множество небольших операций, помогли очень многим людям. Гуманитарный аспект для нас очень важен, и он является единственным в нашей миссии в Алеппо", - заявил он.

По словам Пашиняна, он будет считать эту миссию удачной, если окажется, что армянские представители помогли потомкам людей, которые помогли армянам, едва спасенным от резни в Османской империи. "Это для нас гуманитарно-историческая миссия, и мы просто хотим вернуть долг дружественному, братскому сирийскому народу. Процесс разминирования я представляю для себя так, что наши люди должны открыть безопасное пространство для того, чтобы сирийские дети могли спокойно играть, наши доктора должны лечить людей и так далее. То есть это гуманитарная миссия и в прямом, и в переносном смысле", - отметил глава правительства РА.

Напомним, что 8 февраля в Алеппо приступила к работе гуманитарная миссия Армении в составе 83 человек, на которую возложены задачи по разминированию вне зоны боевых действий, противоминному информированию населения и оказанию медицинской помощи жителям Алеппо. Американское посольство распространило заявление госдепа США, в котором Вашингтон подверг критике данный шаг Еревана. В заявлении также отмечается, что Вашингтон не поддерживает сотрудничество между Арменией и Россией при осуществлении этой миссии. Москва, напротив, высоко оценила этот шаг Еревана.