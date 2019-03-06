Среда, 6 Марта 2019 15:51

АрмИнфо. Сотрудничество Еревана и Брюссел полностью прозрачно для России. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью ТАСС.

"Я хочу подчеркнуть одну важную деталь: мы в этом процессе абсолютно прозрачны для наших российских партнеров, - сказал он. - И, что очень важно, Евросоюз не ставит никаких геополитических и внешнеполитических вопросов или условий в этом процессе". "Это сотрудничество, - добавил армянский премьер, - касается только внутренних демократических реформ в Армении, особенно после прошедших в прошлом году событий в стране. Эта повестка реформ очень важна для нас".

Премьер напомнил, что в прошлом году в Армении произошла ненасильственная, бархатная, народная революция. Как отметил Пашинян, для Армении очень важно, чтобы в России все слои общества правильно поняли ее суть, ее причины. "К сожалению, до сих пор многие экспертные круги в России пробуют представить произошедшее в Армении как событие из ряда так называемых цветных революций. Но для нас очень важно, чтобы наши российские друзья и коллеги поняли, что произошедшее не имеет никакого геополитического контекста и ни одной иностранной силы не было вовлечено в процесс. Это вопрос национального достоинства и моего личного достоинства. Подобная интерпретация - что кто-то использовал армянский народ в своих геополитических целях - оскорбительна для нас. Армения - независимая страна, независимая нация с высоким чувством достоинства", - заявил Пашинян.

По словам армянского премьера, для Еревана очень важно быть надежным партнером. "И мы будем надежным партнером для всех, кого сами считаем своим надежным партнером, не может быть никаких сомнений в этом. А тех, кто не является надежным, мы должны оценить - надо ли нам считать их своими партнерами?", - заявил он.

Касаясь позиции Еревана в вопросе взаимодействия в рамках СНГ, Евразийского экономического союза, и оценивая эффективность указанных интеграционных объединений в настоящее время, Никол Пашинян заявил, что эти объединения доказали свою важность, они очень важны для Армении. При этом он подчеркнул необходимость их усовершенствования с целью сделать их более эффективными, чтобы произошло реальное их развитие. "Если организация доказала свою важность, это не значит, что ее не надо больше развивать. Наоборот - очень важно развитие организации, чтобы сотрудничество в рамках СНГ, ЕАЭС было более эффективным и перспективным", - отметил он.

Говоря об отношениях с Россией, глава правительства Армении заявил, что приоритетным направлением для дальнейшего развития экономического сотрудничества его страны с Москвой является ЕАЭС. "Факт в том, что в рамках ЕАЭС наш главный экономический партнер - Россия. Конечно, это хорошо, с одной стороны, а с другой - заставляет задуматься над тем, что мы должны развивать дальше эти отношения. Но для нас очень важно, чтобы взаимный товарооборот был на хорошем уровне и с другими членами ЕАЭС, потому что это будет означать важное и естественное развитие данного объединения - мы сделаем все, чтобы это произошло", - отметил он.

Никол Пашинян напомнил, что в скором времени намечается очень важное событие - ЕАЭС подписал договор о свободной торговле с Ираном, и в настоящее время идет его ратификация в парламентах стран. "И я надеюсь, что в ходе нашего председательства в ЕАЭС договор вступит в силу. Я недавно был с визитом в Иране и могу сказать, что там тоже с нетерпением ждут, когда он вступит в силу, потому что он реально открывает новые возможности для экономического сотрудничества", - заключил премьер.