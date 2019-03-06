Среда, 6 Марта 2019 15:50

АрмИнфо. Председатель Национального Собрания Арарат Мирзоян 6 марта принял новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного посла Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Армении Мухаммада Иса аль-Зааба.

Как сообщает пресс-служба правительства, Мирзоян поздравил посла с назначением, выразив уверенность, что дипломат за время пребывания на посту наилучшим образом использует свои профессиональные возможности в интересах еще большего укрепления и оживления связей между двумя странами.

В русле политического диалога глава законодательного органа подчеркнул роль и значение парламентской дипломатии, выделив важность формируемой парламентской группы дружбы Армения - ОАЭ.

Председатель парламента, обратившись к армяно-эмиратским отношениям, особо отметил работу межправительственной комиссии в упрочении торгово-экономического сотрудничества.

"ОАЭ могут стать для Армении окном в рамках взаимодействия со странами Залива, а Армения, в свою очередь, мостом для ОАЭ в страны и рынки ЕАЭС", - подчеркнул Мирзоян.

Руководитель парламента заверил, что новоизбранное Национальное Собрание продолжит плодотворное сотрудничество для активизации двусторонних отношений.

Посол ОАЭ выразил уверенность, что приложит усилия для укрепления двусторонних отношений на благо дружественных народов. Он отметил роль армянской общины в укреплении сотрудничества между двумя странами, а также участие в развитии ОАЭ. Стороны отметили имеющийся потенциал сотрудничества в различных сферах, в частности, выделив сферы новейших технологий, туризма, созданные в РА возможности и благоприятную среду для развития предпринимательства и инвестиций.