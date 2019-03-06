Среда, 6 Марта 2019 15:48

АрмИнфо.Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял спикера парламента Турции Мустафу Шентопа, находящегося с официальным визитом в Баку. Об этом передает <Анадолу>.

Как сообщили в администрации главы Азербайджанского государства, Алиев поздравил Шентопа с избранием на пост спикера парламента Турции и выразил удовлетворение тем, что свой первый визит он совершает в Азербайджан.

Президент напомнил о традиционном характере первых после выборов взаимных визитов высокого уровня между Азербайджаном и Турцией, что, по его мнению, является наглядным примером братских и дружественных отношений двух стран.

Отметив высокий уровень отношений между Азербайджаном и Турцией, Алиев напомнил, что две страны реализовали такие важные проекты, как строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP) и НПЗ STAR.

Алиев подчеркнул, что Азербайджан и Турция поддерживают друг друга во всех вопросах.

В свою очередь, Шентоп отметил, что считает за честь совершить свой первый после избрания спикером парламента официальный визит в Азербайджан.

По его словам, в мире нет двух других стран, настолько близких друг другу, как Турция и Азербайджан.

Спикер подчеркнул, что Анкара поддерживает позицию Баку в вопросе урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. В рамках визита в Баку Шентоп посетил Аллею почетного захоронения, где возложил цветы к могиле общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и его супруги Зарифы Алиевой.

Также спикер посетил Аллею шехидов, где почтил память павших в борьбе за независимость Азербайджанской Республики.

Шентоп также почтил память турецких воинов, отдавших свои жизни в борьбе за освобождение Азербайджана от армянских дашнаков и большевиков 100 лет назад.