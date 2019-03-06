Среда, 6 Марта 2019 15:47

АрмИнфо. В рамках программы <Развитие органического сельского хозяйства> , которую реализовывает Банк ACBA-Credit Agricole вместе с Союзом охраны природы Германии NABU органические чаи армянской компании <Сари тей> уже представлены на онлайн-площадке и в сети магазинов TeeGschwendner.

Как сообщает пресс-служба банка, в этом году в результате переговоров на выставке органической продукции BIOFACH в Нюнберге была достигнута новая договоренность увеличить объемы поставок этого продукта на немецкий рынок. Согласно сообщению, программа <Развитие органического сельского хозяйства> была запущена с 2015 года. В результате ранее объявленного конкурса признанным победителями компаниям, фермерам и сельским хозяйствам при финансовом содействии Банка и NABU предоставляется возможность получить сертификаты на производство органических продуктов и в разы увеличить экспортные перспективы.

Напомним, что ЗАО "ACBA-Credit Agricole Bank" функционирует в Армении с 1995 года. Мажоритарными акционерами банка на 1 января 2019 года выступают: акционерное общество SJSC "Sacam International" (член группы Credit Agricole S.A) - 6,48%, "ACBA Federation" CJSC - 93,52%.