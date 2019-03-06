Среда, 6 Марта 2019 15:26

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассчитывает на официальный визит российского президента в Ереван, а также на свой - в Москву. Об этом, как передает ТАСС, заявил глава армянского правительства.

"В этом году мы несколько раз встретимся, например, на полях саммита Евразийского экономического союза. Кроме того, надеюсь, что в этом году состоится официальный визит Владимира Владимировича [Путина] в Ереван и мой - в Москву", - сказал он. По словам Пашиняна, стороны в настоящее время обсуждают дату визитов. "Нет [пока точных дат], мы сейчас обсуждаем конкретные даты. Последнее обсуждение было неделю назад: я говорил по телефону с президентом России, мы обсуждали этот вопрос в ходе разговора. И наши администрации обсуждают его сейчас", - пояснил он. Кроме того, Пашинян планирует встретиться в скором времени и с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.

"И не только с президентом России намечаются встречи, также с премьер-министром Дмитрием Анатольевичем Медведевым", - отметил он. Армянский премьер в связи с этим напомнил, что 29 апреля в Ереване пройдет межправительственный Совет Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Туда, как планируется, прибудут все премьер-министры стран ЕАЭС, в том числе и Дмитрий Медведев, добавил Пашинян. Напомним, что 8 сентября в Москве состоялись переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. После их окончания Никол Пашинян заявил, что пригласил российского лидера в Ереван и рассчитывает, что он посетит Армению с официальным визитом в ближайшее время. Уже 13 сентября 2018 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал официальный визит Владимира Путина в Армению. Тогда он указал, что точная дата поездки пока не определена. "Сроки будут согласованы", - сказал Дмитрий Песков. Между тем в СМИ муссировалась информация о том, что крайний срок визита главы РФ - январь 2019 года.