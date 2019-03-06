Среда, 6 Марта 2019 15:10

АрмИнфо.Нам - армянам давно пора начать избавляться от мифов в духе "весь мир против нас", "мы против всего мира", "все будет только хуже и хуже". Подобное мнение выразил АрмИнфо директор Армянского центра стратегических и национальных исследований Манвел Саркисян.

"Армянское общество держали в страхе последние 30 лет, заверяя людей, что турки вот- вот их зарежут, уничтожат и т.д. Люди боялись, молчали и продолжают молчать и сегодня. Это неудивительно, наше общество напугано и давно уже пришла пора преодолеть подобные фобии. Нужно понять, что нам сегодня предлагает мир. А предлагает он нам понять, что актуально, а что архаично. Вот власти Армении существенно уточнили риторику по Арцаху, что привело наше, и так запуганное, общество в состояние ужаса", - отметил он.

Меж тем, по оценкам политолога, практически аналогичная ситуация царит и в Азербайджане, перед которым власти Армении поставили четкие вопросы, дав понять, что время шуток прошло. Однако, армянским обществом все это, почему-то, не замечается, а общественная повестка не выходит за рамки разговоров о Соросе, мусорных баках и т. п. нелепице. По мнению аналитика, все это говорит об одном - армянскому обществу пора начать лечиться.

По убеждению аналитика, общество должно осознать опасность бесцельных переговоров по Арцаху во имя самих переговоров. Осознать, что все это рано или поздно приведет к войне, как это произошло в апреле 2016-го.

Тем не менее, некоторые подвижки, по его оценкам, все же имеют место. В частности, выступление директора СНБ Армении на границе с Ираном является попыткой серьезного разговора, внушения Баку полного отсутствия в Армении желания кому-то что-то дарить.

По его оценкам, премьер-министр Армении Никол Пашинян в переговорах по Арцаху взял на вооружение четкие и простые, понятные всему миру, принципы. "Любой вариант урегулирования должен быть приемлем для народов Армении, Карабаха и Азербайджана". Канцлер ФРГ Ангела Меркель тут же оценила эти слова как "смелый шаг по урегулированию конфликта", подчеркнув необходимость готовности к аналогичным шагам Баку. И нежелание Баку решать проблему на основе этих принципов лишает дальнейшие переговоры всякого смысла.