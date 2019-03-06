Среда, 6 Марта 2019 15:09

АрмИнфо. Не думаю, что проект структуры правительства является одним из тех вопросов, которые необходимо немедленно решать. Однако думаю, что в ближайшее время правительство внесет на рассмотрение в НС проект своей новой структуры.

Об этом в беседе с журналистами 6 марта заявил депутат от блока "Мой шаг, председатель постоянной парламентской комиссии по вопросам территориального управления, местного самоуправления, сельского хозяйства и охраны природы Вараздат Карапетян.

Он отметил, что, вероятно, правительство желает не спешить, и намерено глубоко вникнуть во все тонкости и составить максимальное удобную и эффективную структуру. "Более того, мы также выдвинем свои предложения. Мы уже обсудили этот вопрос с представителями правительства, это очень важный вопрос и не стоит торопиться", - подчеркнул депутат, добавив, что, скорее всего, данный вопрос будет обсужден в ходе следующего четырехдневного заседания парламента.

По словам Карапетяна, данный вопрос также волнует и депутатов из оппозиционных фракций. "Будьте уверены, скоро он будет окончательно решен", - заключил депутат.

Отметим, что структура правительства Армении будет сильно изменена. В частности, несколько министерств будут упразднены, а их полномочия будут переданы другим министерствам и ведомствам. Кабмин надеется безболезненно оптимизировать и штат сотрудников министерств и ведомств.