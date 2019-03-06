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АрмИнфо. Не думаю, что проект структуры правительства является одним из тех вопросов, которые необходимо немедленно решать. Однако думаю, что в ближайшее время правительство внесет на рассмотрение в НС проект своей новой структуры.
Об этом в беседе с журналистами 6 марта заявил депутат от блока "Мой шаг, председатель постоянной парламентской комиссии по вопросам территориального управления, местного самоуправления, сельского хозяйства и охраны природы Вараздат Карапетян.
Он отметил, что, вероятно, правительство желает не спешить, и намерено глубоко вникнуть во все тонкости и составить максимальное удобную и эффективную структуру. "Более того, мы также выдвинем свои предложения. Мы уже обсудили этот вопрос с представителями правительства, это очень важный вопрос и не стоит торопиться", - подчеркнул депутат, добавив, что, скорее всего, данный вопрос будет обсужден в ходе следующего четырехдневного заседания парламента.
По словам Карапетяна, данный вопрос также волнует и депутатов из оппозиционных фракций. "Будьте уверены, скоро он будет окончательно решен", - заключил депутат.
Отметим, что структура правительства Армении будет сильно изменена. В частности, несколько министерств будут упразднены, а их полномочия будут переданы другим министерствам и ведомствам. Кабмин надеется безболезненно оптимизировать и штат сотрудников министерств и ведомств.
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|Затулин: Независимость Арцаха уже нельзя перечеркнуть
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|Аналитик: Армянам пора избавляться от мифа "Весь мир против нас"
|Депутат от блока "Мой шаг": Я уверен, мы обсудим структуру правительства в ходе следующей четырехдневки в парламенте
|Алиев: Формат переговоров по урегулированию карабахского конфликта не может быть изменен
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|В результате проверок Генпрокуратуры в бюджет восстановлены 470 мдн драмов по линии задолжностей в сфере недропользования
|Парламентарий: Визит Пашиняна в Иран продемонстрировал невозможность обусловливания армяно-иранских отношений отношениями с другими странами
|Замминистра: Армения рассматривает возможность открытия посольства в Израиле
|Армения представила дорожную карту по 13-и конкретным проектам в рамках сотрудничества с ЕС
|Пашинян: Предстоящая встреча с президентом Азербайджана будет посвящена в том числе вопросу переговорного формата
|Пашинян: Армения и ЕС вновь подтвердили готовность к углублению сотрудничества
|Йоханнес Хан высказался за сохранение нынешнего формата карабахских переговоров
|Служба нацбезопасности Армении разрешила Александру Саргсяну временно покинуть страну
|Парламент Армении принял к сведению отчет ЦИК о внеочередных парламентских выборах, прошедших в декабре прошлого года
|Парламент Армении в первом чтении внес поправки в закон "Об образовании"
|Парламент Армении согласился продлить сроки действия закона "О лицах, не прошедших в установленном порядке обязательной воинской службы"
|Министр финансов Армении об ожидаемых сокращениях в системе госуправления: Мы пытаемся достичь наилучшего результата при имеющихся возможностях
|Ф. Могерини: Европейский Союз готов продолжить оказание содействия правительству Армении в реализации демократических реформ
|Ереван - в рейтинге лучших городов для путешествий на 8 Марта
|«Лондонский пациент»: второй излечившийся от ВИЧ
|Специалисты прикаспийских государств знакомятся с аспектами устойчивого управления водными ресурсами
|Советник Путина: В отличие от Украины, Армения сделала правильный геополитический выбор
|В ОБСЕ рассказали о визите Мирослава Лайчака в Азербайджан
|Рыжков: Я оставил руководство межпарламентской комиссией Россия - Армения в пользу вице-спикера Совета Федерации Юрия Воробьёва
|Армянские депутаты обеспокоены судьбой плененного в Азербайджане Карена Казаряна
|ANCA приветствовал решение Трампа cнять преференциальный режим торговли для Турции
|Микаел Мелкумян и посол Грузии в Армении обсудили перспективы активизация парламентского взаимодействия в двустороннем и многостороннем форматах
|Затулин: "Лазаревский клуб" будет собираться ежеквартально
|В Брюсселе обсудят связи между ЕС и Турцией
|Пашинян выразил надежду на скорое принятие политического решения по вопросу либерализации визового режима с ЕС
|Алиев вновь заговорил о необходимости оказания давления на Ереван по вопросу Нагорного Карабаха
|Лукашенко заявил, что Россия сама бросает Белоруссию в объятия Запада
|Глава ЦИК: Избирательный Кодекс Армении нуждается в реформировании
|Аллахшукюр Пашазаде: Азербайджанский народ - является сторонником решения карабахской проблемы, не военным, а справедливым, мирным путем
|Дональд Туск поблагодарил армянских коллег за весомый вклад в процесс "Восточного партнерства"
|Тоганян: Следующее заседание российско-армянской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству пройдет в конце марта
|Возбуждено уголовное дело в отношении командира тыла воинской части N ВС Армении
|Глава СЕ: Сохранение статуса-кво по Карабаху не может долго продолжаться
|Мамедьяров обсудил заявление Ванецяна с Игорем Поповым
|Геворк Горгисян: Встречи представителей партии "Просвещенная Армения" с внепарламентскими силами продолжатся
|Геворк Горгисян: В парламенте должен быть поднят вопрос о том, почему Минобороны замалчивает факты смерти военнослужащих
|Дональд Туск: Мы готовы поддержать Армению технически и материально
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