Среда, 6 Марта 2019 15:08

АрмИнфо. Формат переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта не может быть изменен. Как сообщают азербайджанские СМИ, об этом в ходе встречи со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клааром заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Решение конфликта должно быть на основе известных резолюций Совбеза ООН, международных принципов с учетом территориальной целостности Азербайджана", - в очередной раз подчеркнул Алиев, добавив, "противоречивые официальные заявления армянской стороны неприемлемы и препятствуют переговорному процессу".

Азербайджанский президент также выразил удовлетворение заявлениями ряда еврокомиссаров о необходимости решения нагорно-карабахского конфликта в рамках международных норм, недопустимости сохранения статус-кво и изменения формата переговоров.

Заметим, что премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе совместной пресс- конференции с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером заявил, что предстоящая встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым будет посвящена, в том числе, вопросу переговорного формата. "Мы считаем, и наша позиция не изменилась, что для эффективного решения вопроса необходимо в первую очередь создать эффективный формат с участием Нагорного Карабаха в переговорном процессе", - заявил Пашинян.