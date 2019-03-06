Среда, 6 Марта 2019 14:15

АрмИнфо. В Армении с размахом отметят культурные дни Франкофонии. Как сообщил 6 марта на пресс-конференции в Ереване посол Франции в Армении Джоната Лакот, культурные дни Франкофонии стартуют 11 марта и продлятся вплоть до 12 апреля.

Посол констатировал, что после успешного проведения в Армении 17-ого саммита МОФ, французский язык и культура приобретают все более широкую популярность на территории РА. "Франкофонная культура вновь будет популярна в Армении в марте и апреле текущего года, в рамках мероприятий проводимых по всему миру в связи с Днем Франкофонии, который отмечается 20 марта. Мероприятия, провидимые в рамках Франкофонии позволят еще больше укрепить место французского языка в Армении, который является 5 языком по количеству говорящих на нём в мире, 4 - по количеству используемых в сети, 3 - языком бизнеса, и вместе с английским является тем языком, на котором говорят на 5 континентах", - подчеркнул посол.

При этом он подчеркнул, что мероприятия стартуют с 3-его фестиваля франкофонных фильмов, которые с 11-18 марта покажут в кинотеатре Москва. "Фестиваль пройдет в рамках Дней Франкофонии в Армении при сотрудничестве посольства Франции с диппредставительствами Швейцарии, Канады и Бельгии в РА. Показ фильмов состоится в кинотеатре Москва. Вход свободный. В рамках фестиваля будут показы различные жанры фильмов снятых в период с 2013 по 2019 гг., в общем 11 фильмов с армянским или русскими титрами. Среди них особо хотелось бы выделить три фильма: "Народ и его король" о французской революции, документальная картина "Армения во времена искусствоведов" режиссера Сержа Аветикяна и "Большая Баня"", - отметил французский дипломат.

Также по его словам 21-22 марта пройдет французская гастрономия "Gout de France"., в которой примут участие 23 ресторана в Ереване, Гюмри и Дилжане.

Кроме того, Лакот проинформировал, что 23 марта в Альянс Франсезе (Alliance francaise) пройдет конкурс письменного французского языка "Dis-moi dix mots" (Скажи десять слов), где будет разыграно ряд подарков вплоть до поездки во Францию. "Также в Горисе 28-30 марта состоится 3 театральный фестиваль молодых франкофонов. В мероприятии примут участие более 80 молодых людей из Еревана, Чаренцавана, Раздана, Эчмиадзина и конечно же Гориса. Завершатся дни Франкофонии форумом "Наука о данных, общественная наука", который пройдут с 10-12 апреля при сотрудничестве Национальной академии наук, Французского университета РА и Тулузского института компьютерных исследований. В рамках форума будут обсуждаться такие вопросы как влияние обществ на искусственный интеллект, вызовы кибербезопасности, защита личных данных", - отметил посол.

Он также призвал принять участие в конференции "Женщина: бизнес и информационные технологии", который пройдет 7 марта.

В заключении посол подчеркнул, что их цель приумножить успехи 17-ого саммита МОФ в Ереване, консолидировать всех вовлеченных во франкофонную семью, продемонстрировать их вовлеченность во все области Армении, а также расширить вовлеченность французского языка, что в свою очередь будет способствовать укреплению позиции Еревана во франкофонной семье. Он также напомнил, что в ходе ежегодного ужина Координационного совета армянских организаций Франции, президент французской республики Эмманюэль Макрон объявил о начале сбора средств и уже собрано 1 млн евро.