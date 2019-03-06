Среда, 6 Марта 2019 14:04

АрмИнфо. В результате проверок в сфере недропользования за 2013-2916 года Генеральная прокуратура Армении выявила, что по данным на 1 января 2018 года 60 хозсубъектов по линии госпошлин имели задолжность перед государством в размере 300 млн драмов.

37 из этих хозсубъектов были признаны банкротами. Процесс о признании банкротами еще 3 хозсубъектов находится в стадии рассмотрения. Еще три хозсубъекта были ликвидированы в силу задолжностей.

Примечательно, что ни один из хозсубъектов, имеющих задолжности перед государством, несмотря на требование закона, не был лишен лицензии на недропользование. По линии рекультивационных выплат 308 хозсубъектов задолжали государству 523 млн драмов. В результате предпринятых мер, по линии задолжностей госпошлин в бюджет было восстановлено 93.5 млн драмов, по линии рекультивационных выплат 191 млн драм. Еще три млн было выплачено по части мониторинга. По итогам проверок хозсубъекты выполнили также свои социальные обязательства перед общинами, в которых находятся эксплуатируемые ими рудники. В целом было выполнено социальных программ на сумму 183 млн драмов.

В отношении 35 хозсубъектов представлены ходатайства по прекращению права на недропользование.

В целом из 1 млрд задолжности перед государством в сфере недропользования восстановлены 470 млн драмов. Ведутся работы по восстановлению остальной части ущерба.