Среда, 6 Марта 2019 14:02

АрмИнфо. Визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Иран продемонстрировал невозможность обусловливания армяно-иранских отношений отношениями с другими странами. Подобное мнение выразил АрмИнфо депутат армянского парламента от блока "Мой шаг"Микаэл Золян.

"Визит продемонстрировал всю важность Ирана в качестве регионального партнера и соседа для Армении. И, на мой взгляд, было очень важно донести это до Тегерана именно сейчас. И данный мессидж, несомненно, был воспринят в Иране правильно, о чем свидетельствуют сделанные иранским руководством по итогам визита армянского премьера заявления. Более того, учитывая достаточно тесные отношения России с Ираном, не приходится говорить в этом свете и о каком-то ухудшении в армяно­российских отношениях"- подчеркнул он.

В целом, Золян оценивает итоги визита армянского премьера в Тегеран положительно. По его прогнозам, налаженные в результате посещения Пашиняном Ирана каналы связи между руководством двух стран очень скоро продемонстрируют свою продуктивность. В частности, в вопросе ценообразования в случае анонсированного президентом Ирана Хасаном Роухани увеличения объемов поставок иранского газа в Армению. По оценкам парламентария, газовая тема в Армении излишне политизирована, меж тем как к этому, прежде всего, следует относиться с позиций бизнеса.

"Армения - покупатель. Наличие конкуренции на газовом рынке исходит из наших интересов, соответственно, мы должны учитывать все возможные варианты. В отличие от прежних властей, действующих исключительно в собственных, узкогрупповых интересах, мы постараемся выйти на решения в интересах всех граждан нашей страны. И, конечно же, мы должны уважать и четко соблюдать уже подписанные в этой области договоренности и обязательства. При этом, в конце концов, спектр отношений между Арменией и Россией не ограничивается отношениями между Арменией и "Газпромом", - подчеркнул он.

Находящийся 27-28 февраля с визитом в Иране премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с высшим политическим и духовным руководством страны. Президент ИРИ Хасан Роухани выразил готовность увеличить поставки газа в Армению с целью расширения бартера "электричество на газ" между Арменией и Ираном. Он также выразил готовность обсудить трехстороннее сотрудничество для экспорта газа в Грузию, транзитом через Армению. По части сотрудничества в области энергетики сторонами были рассмотрены возможности энергетического коридора Иран-Армения-Грузия-Россия, транспортно-логистического от Персидского залива к Черному морю.