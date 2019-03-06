Среда, 6 Марта 2019 13:59

АрмИнфо. Армения выступает против продажи израильского оружия Азербайджану, но не ставит это в качестве предусловия улучшения отношений с Иерусалимом. Об этом заявил замминистра иностранных дел Армении Григор Ованнисян в интервью The Jerusalem Post.

По его словам, Армения рассматривает возможность открытия посольства в Израиле, для того, чтобы вывести связи между двумя странами на "следующий уровень". Тем не менее, по словам замминистра, Ереван не рассматривает вопрос об открытии диппредставительства в Иерусалиме. "Я бы не стал на этом концентрироваться. Главное, чтобы отношения были налажены", - указал он. При этом, дипломат отметил желание армянской стороны видеть зеркальные шаги от Израиля, открыв посольство в Ереване. Армения и Израиль сегодня представлены в стране друг друга послами- нерезидентами.

Коснувшись информации о том, что Израиль является основным поставщиком вооружений Азербайджану, Григор Ованнисян заявил, что Армения будет приветствовать, если Израиль последует примеру США и многих европейских стран - то есть не будет продавать оружие ни Баку, ни Еревану. Замминистра подчеркнул, что нет военного решения карабахского конфликта, только политическое, но продажа оружия Азербайджану приводит к гонке вооружений. Как указал представитель МИД РА, Армения желает донести до своих партнеров, что продажа оружия Азербайджану выходит за рамки обычной логики подобных сделок, и чревата последствиями. При этом, как отметил дипломат, Армения "не исключает возможности сотрудничества с оборонным сектором Израиля".

Григор Ованнисян коснулся также Геноцида армян. Дипломат, который служил в Израиле в 2000 году в команде посредника ООН по Ближнему Востоку, заявил, что хотя Армения и будет приветствовать признание исторического факта того, что пришлось пережить армянскому народу, но это не является предусловием для развития более тесных связей с Израилем. "Мы знаем, что геополитические устремления часто мешают моральным. И нам также иногда приходится иметь дело с этим", - сказал Ованнисян. На вопрос, разочарован ли он тем, что Израиль не признал Геноцид армян, он провел различие между своим личным мнением и мнением министерства иностранных дел. Как потомок беженцев, переживших геноцид, Ованнисян сказал, что он лично разочарован, хотя это не является позицией министерства иностранных дел или правительства.

Он добавил, что многие страны, включая США, которые являются близким партнером Армении, не признали Геноцид. В то же время, он отметил, что за более чем 25 лет независимости Армении темпы признания были впечатляющими, когда тысячи тысяч региональных правительств и около 40 стран признали Геноцид.

Ованнисян коснулся также взаимных интересов двух стран, отметив, что Армения является членом ЕАЭС и для израильской продукции может стать воротами для выхода на огромный рынок.