Среда, 6 Марта 2019 13:15

АрмИнфо.Неделю назад Армения представила дорожную карту по 13-и конкретным проектам в рамках сотрудничества с ЕС, в котором акцент поставлен на вопросах экономического развития и поддержке бизнес-среде. Об этом по итогам встречи с премьер- министром Армении Николом Пашиняном заявил комиссар ЕС по вопросам соседства и расширения Йоханнес Хан.

По его словам, ЕС уже предоставил возможность местным банкам предоставлять кредиты малым и средним предприятиям или микрокомпаниям в местной валюте. <Экономике нужна функционирующая инфраструктура, поэтому взаимосвязь стоит на первом месте в нашей повестке дня, что подразумевает инвестиции в автомобильные и железные дороги>, - заявил Хан. Он также подчеркнул важность транзита энергоресурсов и функционирования энергосистемы, добавив, что необходимые условия должны быть обеспечены не только в Ереване, но и в областях страны.