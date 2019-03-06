Среда, 6 Марта 2019 13:03

АрмИнфо. Предстоящая встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым будет посвящена в том числе вопросу переговорного формата. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе совместной пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

"Мы считаем, и наша позиция не изменилась, что для эффективного решения вопроса необходимо в первую очередь создать эффективный формат с участием Нагорного Карабаха в переговорном процессе", - заявил Пашинян.

При этом Пашинян заметил, что до сих пор общение с азербайджанским лидером носило неформальный характер. <Мы, по сути, вообще не говорили о способах и тонкостях урегулирования карабахского вопроса, мы только должны начать обсуждать",- объяснил премьер.