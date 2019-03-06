Среда, 6 Марта 2019 12:51

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян на совместном брифинге с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером выразил благодарность руководству ЕС за теплый прием и конструктивные обсуждения.

"Сегодня мы провели весьма эффективные обсуждения по текущему состоянию партнерства Армения-ЕС, в частности, в контексте необратимых демократических реформ, произошедших в Армении весной прошлого года. Я вновь подчеркнул решимость новых властей Армении с точки зрения укрепления верховенства закона, стимулирования демократии, устранения коррупции, а также искусственных монополий, экономического покровительства и борьбы с олигархией для обеспечения полноценной и свободной реализации основополагающих свобод",- заявил Пашинян.

При этом в достижении поставленных целей Пашинян подчеркнул необходимость построения сильной и жизнеспособной экономики. "Именно по этой причине нашим следующим шагом является углубление демократии посредством революционных изменений и экономических реформ. Это одна из наших основных целей и краеугольный камень новой программы нашего правительства",- заявил он, подчеркнув, что ЕС является ключевым и крупнейшим партнером-донором Армении.

Пашинян заверил, что по итогам переговоров стороны вновь констатировали готовность углубить партнерство в направлении решения и реализации намеченной повестки при техническом и финансовом содействии Евросоюза. По его словам, содействие позволит правительству Армении увеличить темп реформ и сделать их более эффективными.

Как заметил Пашинян, с этой точки зрения Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве - важная платформа. "Руководство Армении по разным поводам выражало свою приверженность и политическую волю в деле эффективной реализации этого документа. Это соглашение и дорожная карта важны. В ходе нашей встречи мы обсудили пути ускорения процесса ратификации соглашения, что позволит полноценно воспользоваться этими возможностями",- подчеркнул он.

Пашинян сообщил, что межведоственная комиссия, координирующая реализацию документа приоритетов CEPA и партнерства ЕС-Армения завершит разработку дорожной карты реализации CEPA. "В то же время предусматривается, что по дорожной карте начнутся совещания правительства и гражданского общества. В целом мы относимся к CEPA и дорожной карте, как к важнейшим ориентирам для процесса реформ", отметил Пашинян, добавив, что в ходе всех встреч с руководством ЕС были обсуждены вопросы старта диалога по либерализации виз, что продолжает оставаться главным приоритетом в наших двусторонних отношениях. "Я попросил личного вклада президента Юнкера по этому вопросу. Я также заверил о решимости правительства Армении по точной реализации и представлению результатов документа <20 предпосылок 2020-го",- отметил армянский премьер.

Он сообщил, что в ходе встречи был также затронут мирный процесс нагорно-карабахского урегулирования. "Я выразил свою благодарность за уравновешенную позицию ЕС в вопросе нагорно-карабахского урегулирования, которому содействуют сопредседатели Минской группы ОБСЕ, за их позицию и усилия. Мы также коснулись региональных и международных развитий. В заключение я хотел бы вновь подчеркнуть высокий уровень нашего политического диалога, атмосферу взаимопонимания и сотрудничества, которые главенствуют в наших отношениях с Европейским Союзом. Хочу вновь поблагодарить президента Юнкера за теплый прием и позитивный диалог",- резюмировал Пашинян.