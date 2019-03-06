Среда, 6 Марта 2019 12:41

АрмИнфо.Встречи нового премьер-министра Армении с лидером Азербайджана, а также министров иностранных дел этих стран, своего рода прогресс в переговорном процессе.

Об этом в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Армении заявил Комиссар ЕС по вопросам политики Европейского соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан. При этом он высказался за сохранение нынешнего формата переговоров. <Что касается нашей поддержки, я думаю, что мы должны оставить все как есть, не создавать чего-то нового, лишь содействовать укреплению мер доверия>, - сказал Хан.

Он полагает, что ЕС может внести свой вклад извне в поддержку всего региона, чтобы обеспечить сотрудничество между странами во многих областях. По его словам, некоторые шаги требуют времени. "С другой стороны, условия в регионе вполне способствуют работе по улучшению ситуации в регионе в будущем. Мы должны помогать, но только по просьбе вовлеченных сторон, потому что они знают, как справиться с этим. Однако, мы должны стоять рядом и помогать, когда это будет полезно с вашей точки зрения>, - резюмировал Хан.