Среда, 6 Марта 2019 12:12

АрмИнфо.Служба национальной безопасности (СНБ) Армении разрешила брату экс-президента страны Сержа Саргсяна, Александру Саргсяну, на некоторое время выехать за рубеж. Об этом сообщил корреспонденту АрмИнфо начальник пресс-центра СНБ Самсон Галстян.

"Орган предварительного следствия разрешил Александру Саргсяну на некоторое время отсутствовать из Армении", - сообщил Галстян.

При этом представитель СНБ не уточнил, куда направился Саргсян, в каких целях, и на какой срок. Отметим, что Александр Саргсян, больше известный как "Сашик господин 50 %", в 2003-2011 годах был депутатом Национального собрания, пресса связывала его имя с многочисленными бизнесами. Он еще с лета прошлого года обвиняется в мошенничестве по статье 178 Уголовного кодекса РА. В отношении Александра Саргсяна в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.

Несколько уголовных дел было заведено также в отношении сыновей А.Саргсяна и другого брата экс-президента, Левона Саргсяна. 21 февраля в беседе с журналистами заявил глава СНБ Артур Ванецян сообщил, что спецслужба в скором времени завершит предварительное следствие в рамках уголовного дела в отношении Александра Саргсяна, после чего станет известна судьба тех 30 млн долларов, на которые еще 9 июля 2018 года был наложен арест. Ранее пресс- служба правительства сообщала, что в рамках возбужденных в отношении Александра Азатовича Саргсяна различных уголовных дел и следственных мероприятий последний добровольно передал безвозмездно государству сумму, эквивалентную 18,5 млн. долларам.

Остальные 11,5 млн долларов, по словам Ванецяна, должны быть перечислены в рамках имеющейся у Саргсяна налоговой задолженности уже после завершения следствия.