Среда, 6 Марта 2019 11:31

АрмИнфо.Национальное Собрание Армении на заседании 6 марта приняло к сведению отчет Центральной избирательной комиссии о внеочередных парламентских выборах, прошедших в декабре прошлого года.

Выступая с заключительной речью, глава ЦИК Тигран Мукучян констатировал, что прошедшие выборы продемонстрировали рост доверия к ним со стороны общественности. Об этом свидетельствуют и отчеты многочисленных наблюдательских миссий. Тигран Мукучян подчеркнул, что на всех этапах избирательного процесса ЦИК активно сотрудничала с политическими партиями, общественными организациями и наблюдателями. Это сотрудничество продолжится и в будущем, констатировал глава комиссии. Он напомнил о росте доверия и к выборам в Совет старейшин Еревана. ""Эту тенденцию необходимо сохранить", - заявил Тигран Мукучян.

Любопытно, что днем ранее, представляя отчет, глава ЦИК отметил, что в течение 8 лет его пребывания в этой должности результаты выборов не фальсифицировались, несмотря на то, что за эти годы оппозиция неоднократно ставила итоги выборов под сомнение. "Во время всех выборов Центральная избирательная комиссия своей деятельностью старалась следить за соблюдением требований Избирательного кодекса", - заявлял Тигран Мукучян.