Среда, 6 Марта 2019 11:31

АрмИнфо. Национальное Собрание Армении на очередном пленарном заседании 6 марта в первом чтении внесло поправки в закон "Об образовании".

Представляя накануне проект поправок, депутат НС от фракции "Процветающая Армения" Тигран Уриханян отметил, что законопроект направлен на создание условий для доступности системы образования. Речь идет о представлении возможности студентам вузов Армении, обучающихся на платной основе, оплачивать свое обучение в ежемесячном разрезе. Депутат подчеркнул, что даже в стенах парламента имеются депутаты, которые по причине отсутствия необходимых финансовых ресурсов были вынуждены оставить учебу. По положению на сегодняшний день уже получено свыше 400 заявлений, касающихся данной проблемы. "Казалось бы, что проблема чисто механическая, но она решает целый ряд вопросов, в том числе, и социальных", - подчеркнул Тигран Уриханян.

Ранее правительство РА дало положительное заключение по представленному документу. Тогда на заседании кабинета министров министр образования и науки РА Араик Арутюнян напомнил, что проект документа и в прошлом году удостоился положительной оценки исполнительного органа. Однако, по причине отсутствия кворума в парламенте, не смог набрать необходимого количества голосов. Тем не менее, правительство и на сей раз выдало положительное заключение, и документ в установленном порядке был направлен в Национальное Собрание страны. Как отмечал министр, вузы страны до сих пор не сталкивались с проблемами, связанными с ежемесячной оплатой за обучение, тем не менее, представленный документ станет императивом. Ранее студенты осуществляли выплаты либо ежеквартально, либо за весь учебный год. Теперь у них появится альтернатива.

Министр также сообщал, что завершаются переговоры с Центральным Банком страны на предмет внедрения новой программы, касающейся льготных студенческих кредитов. По его словам, приоритет в рамках данной программы будет отдан по ряду востребованных дисциплин.

Отметим, что в настоящее время семь коммерческих банков Армении предоставляют учебные кредиты на обучение в вузах страны.