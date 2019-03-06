|Аналитик: Армянам пора избавляться от мифа "Весь мир против нас"
|Депутат от блока "Мой шаг": Я уверен, мы обсудим структуру правительства в ходе следующей четырехдневки в парламенте
|Алиев Пашиняну: Формат переговоров по урегулированию карабахского конфликта не может быть изменен
|В Армении с размахом отметят культурные дни Франкофонии
|В результате проверок Генпрокуратуры в бюджет восстановлены 470 мдн драмов по линии задолжностей в сфере недропользования
|Парламентарий: Визит Пашиняна в Иран продемонстрировал невозможность обусловливания армяно-иранских отношений отношениями с другими странами
|Замминистра: Армения рассматривает возможность открытия посольства в Израиле
|Армения представила дорожную карту по 13-и конкретным проектам в рамках сотрудничества с ЕС
|Пашинян: Предстоящая встреча с президентом Азербайджана будет посвящена в том числе вопросу переговорного формата
|Пашинян: Армения и ЕС вновь подтвердили готовность к углублению сотрудничества
|Йоханнес Хан высказался за сохранение нынешнего формата карабахских переговоров
|Служба нацбезопасности Армении разрешила Александру Саргсяну временно покинуть страну
|Парламент Армении принял к сведению отчет ЦИК о внеочередных парламентских выборах, прошедших в декабре прошлого года
|Парламент Армении в первом чтении внес поправки в закон "Об образовании"
|Парламент Армении согласился продлить сроки действия закона "О лицах, не прошедших в установленном порядке обязательной воинской службы"
|Министр финансов Армении об ожидаемых сокращениях в системе госуправления: Мы пытаемся достичь наилучшего результата при имеющихся возможностях
|Ф. Могерини: Европейский Союз готов продолжить оказание содействия правительству Армении в реализации демократических реформ
|Ереван - в рейтинге лучших городов для путешествий на 8 Марта
|«Лондонский пациент»: второй излечившийся от ВИЧ
|Специалисты прикаспийских государств знакомятся с аспектами устойчивого управления водными ресурсами
|Советник Путина: В отличие от Украины, Армения сделала правильный геополитический выбор
|В ОБСЕ рассказали о визите Мирослава Лайчака в Азербайджан
|Рыжков: Я оставил руководство межпарламентской комиссией Россия - Армения в пользу вице-спикера Совета Федерации Юрия Воробьёва
|Армянские депутаты обеспокоены судьбой плененного в Азербайджане Карена Казаряна
|ANCA приветствовал решение Трампа cнять преференциальный режим торговли для Турции
|Микаел Мелкумян и посол Грузии в Армении обсудили перспективы активизация парламентского взаимодействия в двустороннем и многостороннем форматах
|Затулин: "Лазаревский клуб" будет собираться ежеквартально
|В Брюсселе обсудят связи между ЕС и Турцией
|Пашинян выразил надежду на скорое принятие политического решения по вопросу либерализации визового режима с ЕС
|Алиев вновь заговорил о необходимости оказания давления на Ереван по вопросу Нагорного Карабаха
|Лукашенко заявил, что Россия сама бросает Белоруссию в объятия Запада
|Глава ЦИК: Избирательный Кодекс Армении нуждается в реформировании
|Аллахшукюр Пашазаде: Азербайджанский народ - является сторонником решения карабахской проблемы, не военным, а справедливым, мирным путем
|Дональд Туск поблагодарил армянских коллег за весомый вклад в процесс "Восточного партнерства"
|Тоганян: Следующее заседание российско-армянской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству пройдет в конце марта
|Возбуждено уголовное дело в отношении командира тыла воинской части N ВС Армении
|Глава СЕ: Сохранение статуса-кво по Карабаху не может долго продолжаться
|Мамедьяров обсудил заявление Ванецяна с Игорем Поповым
|Геворк Горгисян: Встречи представителей партии "Просвещенная Армения" с внепарламентскими силами продолжатся
|Геворк Горгисян: В парламенте должен быть поднят вопрос о том, почему Минобороны замалчивает факты смерти военнослужащих
|Дональд Туск: Мы готовы поддержать Армению технически и материально
|Парламентарий: Визит премьер-министра Армении в Брюссель отнюдь не сводится к финансам
|Алиев Лайчаку: У Армении нет каких-либо серьезных намерений по ведению субстантивных переговоров по Карабаху
|Рубен Вараднян: <Я не ангел, но оправдываться нам не в чем>
|Пашинян выступит на весенней сессии ПАСЕ
|Наира Зограбян: Я надеюсь, что наши послы приложат все усилия для продвижения интересов Армении за границей
|Депутаты от "Процветающей Армении" и "Просвещенной Армении" негодуют в связи с намерением правительства сократить 10.000 госслужащих
|Абоненты Beeline в Ереване получат интернет со скоростью до 100 Мб/с по обычной телефонной линии
|Баку Пашиняну: Армения никогда не будет абсолютно независимой без нормализации отношений с Азербайджаном
|Дипломат: В отношениях с Брюсселем Тегеран рассчитывает на поддержку Еревана
|Ушел из жизни известный российский писатель и друг Армении Ким Бакши
|Студенты вузов Армении получат возможность оплачивать свое обучение в ежемесячном разрезе
|Уорлик: Голоса фактических властей Нагорного Карабаха учитываются на всех этапах переговорного процесса
|Генпрокуратура направила материалы относительно заявления телеведущего Амлета Гушяна о своем похищении предпринимателем Самвелом Алексаняном в Полицию
|В ЮКЖД рассказали о подробностях ДТП с участием нового электропоезда.
|В Турции обнаружена семейная гробница армянского царя Абгара V
|Лукашенко отмечает отсутствие прогресса в развитии евразийской интеграции
|Лукашенко: В настоящее время возникла нездоровая ситуация в ОДКБ
|Тоноян исключил случаи сокрытия оборонным ведомством смертей военнослужащих
|Тоноян: Ужесточения в риторике противника не наблюдается
АрмИнфо. Национальное Собрание Армении на очередном пленарном заседании 6 марта в первом чтении внесло поправки в закон "Об образовании".
Представляя накануне проект поправок, депутат НС от фракции "Процветающая Армения" Тигран Уриханян отметил, что законопроект направлен на создание условий для доступности системы образования. Речь идет о представлении возможности студентам вузов Армении, обучающихся на платной основе, оплачивать свое обучение в ежемесячном разрезе. Депутат подчеркнул, что даже в стенах парламента имеются депутаты, которые по причине отсутствия необходимых финансовых ресурсов были вынуждены оставить учебу. По положению на сегодняшний день уже получено свыше 400 заявлений, касающихся данной проблемы. "Казалось бы, что проблема чисто механическая, но она решает целый ряд вопросов, в том числе, и социальных", - подчеркнул Тигран Уриханян.
Ранее правительство РА дало положительное заключение по представленному документу. Тогда на заседании кабинета министров министр образования и науки РА Араик Арутюнян напомнил, что проект документа и в прошлом году удостоился положительной оценки исполнительного органа. Однако, по причине отсутствия кворума в парламенте, не смог набрать необходимого количества голосов. Тем не менее, правительство и на сей раз выдало положительное заключение, и документ в установленном порядке был направлен в Национальное Собрание страны. Как отмечал министр, вузы страны до сих пор не сталкивались с проблемами, связанными с ежемесячной оплатой за обучение, тем не менее, представленный документ станет императивом. Ранее студенты осуществляли выплаты либо ежеквартально, либо за весь учебный год. Теперь у них появится альтернатива.
Министр также сообщал, что завершаются переговоры с Центральным Банком страны на предмет внедрения новой программы, касающейся льготных студенческих кредитов. По его словам, приоритет в рамках данной программы будет отдан по ряду востребованных дисциплин.
Отметим, что в настоящее время семь коммерческих банков Армении предоставляют учебные кредиты на обучение в вузах страны.
|Аналитик: Армянам пора избавляться от мифа "Весь мир против нас"
|Депутат от блока "Мой шаг": Я уверен, мы обсудим структуру правительства в ходе следующей четырехдневки в парламенте
|Алиев Пашиняну: Формат переговоров по урегулированию карабахского конфликта не может быть изменен
|В Армении с размахом отметят культурные дни Франкофонии
|В результате проверок Генпрокуратуры в бюджет восстановлены 470 мдн драмов по линии задолжностей в сфере недропользования
|Парламентарий: Визит Пашиняна в Иран продемонстрировал невозможность обусловливания армяно-иранских отношений отношениями с другими странами
|Замминистра: Армения рассматривает возможность открытия посольства в Израиле
|Армения представила дорожную карту по 13-и конкретным проектам в рамках сотрудничества с ЕС
|Пашинян: Предстоящая встреча с президентом Азербайджана будет посвящена в том числе вопросу переговорного формата
|Пашинян: Армения и ЕС вновь подтвердили готовность к углублению сотрудничества
|Йоханнес Хан высказался за сохранение нынешнего формата карабахских переговоров
|Служба нацбезопасности Армении разрешила Александру Саргсяну временно покинуть страну
|Парламент Армении принял к сведению отчет ЦИК о внеочередных парламентских выборах, прошедших в декабре прошлого года
|Парламент Армении в первом чтении внес поправки в закон "Об образовании"
|Парламент Армении согласился продлить сроки действия закона "О лицах, не прошедших в установленном порядке обязательной воинской службы"
|Министр финансов Армении об ожидаемых сокращениях в системе госуправления: Мы пытаемся достичь наилучшего результата при имеющихся возможностях
|Ф. Могерини: Европейский Союз готов продолжить оказание содействия правительству Армении в реализации демократических реформ
|Ереван - в рейтинге лучших городов для путешествий на 8 Марта
|«Лондонский пациент»: второй излечившийся от ВИЧ
|Специалисты прикаспийских государств знакомятся с аспектами устойчивого управления водными ресурсами
|Советник Путина: В отличие от Украины, Армения сделала правильный геополитический выбор
|В ОБСЕ рассказали о визите Мирослава Лайчака в Азербайджан
|Рыжков: Я оставил руководство межпарламентской комиссией Россия - Армения в пользу вице-спикера Совета Федерации Юрия Воробьёва
|Армянские депутаты обеспокоены судьбой плененного в Азербайджане Карена Казаряна
|ANCA приветствовал решение Трампа cнять преференциальный режим торговли для Турции
|Микаел Мелкумян и посол Грузии в Армении обсудили перспективы активизация парламентского взаимодействия в двустороннем и многостороннем форматах
|Затулин: "Лазаревский клуб" будет собираться ежеквартально
|В Брюсселе обсудят связи между ЕС и Турцией
|Пашинян выразил надежду на скорое принятие политического решения по вопросу либерализации визового режима с ЕС
|Алиев вновь заговорил о необходимости оказания давления на Ереван по вопросу Нагорного Карабаха
|Лукашенко заявил, что Россия сама бросает Белоруссию в объятия Запада
|Глава ЦИК: Избирательный Кодекс Армении нуждается в реформировании
|Аллахшукюр Пашазаде: Азербайджанский народ - является сторонником решения карабахской проблемы, не военным, а справедливым, мирным путем
|Дональд Туск поблагодарил армянских коллег за весомый вклад в процесс "Восточного партнерства"
|Тоганян: Следующее заседание российско-армянской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству пройдет в конце марта
|Возбуждено уголовное дело в отношении командира тыла воинской части N ВС Армении
|Глава СЕ: Сохранение статуса-кво по Карабаху не может долго продолжаться
|Мамедьяров обсудил заявление Ванецяна с Игорем Поповым
|Геворк Горгисян: Встречи представителей партии "Просвещенная Армения" с внепарламентскими силами продолжатся
|Геворк Горгисян: В парламенте должен быть поднят вопрос о том, почему Минобороны замалчивает факты смерти военнослужащих
|Дональд Туск: Мы готовы поддержать Армению технически и материально
|Парламентарий: Визит премьер-министра Армении в Брюссель отнюдь не сводится к финансам
|Алиев Лайчаку: У Армении нет каких-либо серьезных намерений по ведению субстантивных переговоров по Карабаху
|Рубен Вараднян: <Я не ангел, но оправдываться нам не в чем>
|Пашинян выступит на весенней сессии ПАСЕ
|Наира Зограбян: Я надеюсь, что наши послы приложат все усилия для продвижения интересов Армении за границей
|Депутаты от "Процветающей Армении" и "Просвещенной Армении" негодуют в связи с намерением правительства сократить 10.000 госслужащих
|Абоненты Beeline в Ереване получат интернет со скоростью до 100 Мб/с по обычной телефонной линии
|Баку Пашиняну: Армения никогда не будет абсолютно независимой без нормализации отношений с Азербайджаном
|Дипломат: В отношениях с Брюсселем Тегеран рассчитывает на поддержку Еревана
|Ушел из жизни известный российский писатель и друг Армении Ким Бакши
|Студенты вузов Армении получат возможность оплачивать свое обучение в ежемесячном разрезе
|Уорлик: Голоса фактических властей Нагорного Карабаха учитываются на всех этапах переговорного процесса
|Генпрокуратура направила материалы относительно заявления телеведущего Амлета Гушяна о своем похищении предпринимателем Самвелом Алексаняном в Полицию
|В ЮКЖД рассказали о подробностях ДТП с участием нового электропоезда.
|В Турции обнаружена семейная гробница армянского царя Абгара V
|Лукашенко отмечает отсутствие прогресса в развитии евразийской интеграции
|Лукашенко: В настоящее время возникла нездоровая ситуация в ОДКБ
|Тоноян исключил случаи сокрытия оборонным ведомством смертей военнослужащих
|Тоноян: Ужесточения в риторике противника не наблюдается
|Переговоры по Карабаху вступили на “кипрский путь” с появлением в них геополитических игроков
|Армения, возможно, предложит миру новые модели развития и управления в рамках выдвинутой Президентом концепции “Квантовой политики”
|Нежелание Баку делать “смелые шаги” может означать выбор в пользу сохранения статус-кво, а не окончательного мира
|Париж: Сен-Жермен-де-Пре, Нотр-Дам де Пари и праздник любви
|Андрей Пятахин: В основе подхода корпоративной социальной ответственности Beeline лежит цифровое образование и развитие экосистемы стартапов
|Колоссальный запас легитимности не помог Николу Пашиняну избежать многолетней зависимости от Москвы
|Франция: фейк-новости и законы, обыски и «желе-жоны»
|Карабахское уравнение. Почему мир, а не война?
|Предпосылок к неким шагам Армении в вопросе Карабаха в отрыве от “исторических предрассудков” пока что нет
|Томас де Ваал: Карабахский процесс очень далек от переговоров по Кипру, Приднестровью и даже восточной Украине
|Эдуард Абрамян: Лишившись присутствия в Армении, Россия окончательно утеряет возможность доминирования на Кавказе
|Искоренение карабахского конфликта и, соответственно, влияния России - прямой путь инвестициям США в Армению и Азербайджан
|Эксперт: Мировые экономические тенденции не создают предпосылок для привлечения большого объема инвестиций в Армению
|Сергей Валько: Клиенты ЮКЖД голосуют своим участием
|Манвел Саргсян: В Армении произошел слом олигархических порядков, однако угроза возврата к авторитаризму сохраняется (видео)
|Армения 2018-2023. Поствыборные сценарии развития
|Константин Божанов: Я состою в сложных отношениях со своими фильмами
|Ваган Вардапетян: Меня беспокоит отсутствие идей, свободной мысли, причем, далеко не только в кабинетах власти
|Владимир Евсеев: Россия должна проявить инициативу и поднять вопрос по пересмотру номенклатуры проставок вооружения в зону карабахского конфликта
|Эксперт: Шансы оказаться в армянском парламенте имеют лишь четыре политические силы
|Виктор Надеин-Раевский: Народ Азербайджана не готов к осознанию ошибок прошлого (video)
|Александр Крылов: Сторонники превращения ОДКБ во влиятельную организацию заинтересованы в скорейшем преодолении "казуса Хачатурова"
|Посол Японии: У вашего народа особая генетика, поразительные качества стойкости и оптимизма
|Асаф Гаджиев: Если формат Минской группы ОБСЕ не приносит результатов, то следует искать альтернативные решения карабахского вопроса
|Болот Отунбаев: Сотрудничество между Кыргызстаном и Арменией будет активно развиваться на благо наших народов
|Мхитар Айрапетян: Армения и диаспора от постреволюционной эйфории к конкретным результатам
|Ариэль Коэн : США решительно воспрепятствуют нарушению санкционного режима в отношении Ирана Арменией, Грузией и Азербайджаном
|Жирайр Сефилян: Прагматизм “Сасна црер” в работе на будущее
|Ответы на вопросы Москвы поступят лишь после того, как будет покончено с “наследством” Сержа Саргсяна
|Теван Погосян: На преодоление стоящих перед Арменией вызовов не направлены действия ни одной из политических сил
|Ален Симонян: Объявлен конкурс на лучший текст для нового гимна Армении
|Прогноз: Реальность натовским перспективам Армении способна придать лишь сдача Карабаха Азербайджану
|Президент Армении в Мюнхене встретился с председателем Фонда братьев Рокфеллер
|Фестиваль стрит-арта и граффити впервые пройдет в Ереване
|Инесса Габаян освобождена от должности председателя Комитета водного хозяйства Армении
|При правительстве Армении создается банк кадров
|Армения проголосовала против обновленной версии украинской резолюции по Крыму
|Спец докладчик ООН не усмотрел давления на активистов, выступающих против эксплуатации Амулсарского месторождения
|Степанакерт: Ожидания Болтона относительно урегулирования азербайджано- карабахского конфликта не реалистичны в силу ряда причин
|Посол Великобритании: Надеемся, что на этих выборах не будет ненависти и ксенофобии, что можно было наблюдать в прошлом
|Армен Саркисян в Париже встретился с главным партнером форума Summit of Minds
|Активисты гражданского движения во имя спасения Караунджа обратились с открытым письмом к Николу Пашиняну
|В центре Еревана прошел митинг против форума ЛГБТ
|Еркир Цирани: Айк Марутян назначил своим главным советником человека, который участвовал в грабеже и незаконных действиях прежней власти
|В Астане состоялась презентация первой газеты на латинской графике
|ОО <Международное гуманитарное развитие> рассекретило организаторов международного ЛГБТ-форума в Армении
|Мхитар Аветисян: Деятельность "Сасна црер" будет направлена на де-юре присоединение Арцаха к Армении
|Мхитар Айрапетян: Армения и диаспора от постреволюционной эйфории к конкретным результатам
|Болтон предостерег Армению от возможной военной вовлеченности в сирийский кризис
|Следственный комитет Армении устанавливает личность найденной сегодня под мостом в Давидашене женщины
|Баку призвал власти Армении предпринять реальные шаги для урегулирования карабахского конфликта
|Болтон: Трамп может использовать свои полномочия, чтобы приостановить действие 907- й поправки
|Обнародован законопроект об амнистии: Члены группы "Сасна Црер" будут амнистированы, если потерпевшие не будут возражать
|Ваге Григорян: Армен Саркисян является нелегитимным президентом
|Пашинян представителям армянской общины Ливана: я с трудом могу представить решение карабахского вопроса без уточнения статуса Арцаха
|РПА опровергает слухи о принятии решения относительно участия в декабрьских выборах и подготовке пропорционального списка к ним
|Посол Чехии: Вопрос возвращения территорий вокруг Нагорного Карабаха входит в повестку Мадридских принципов
|Новым художественным руководителем Ереванского русского драматического театра им.Станиславского назначен Карен Нерсисян
|Миллз: У демократии в Армении блестящее будущее
|Макрон: Азнавур был армянином, который полностью признавал то огромное преступление, жертвой которого был он сам - это геноцид