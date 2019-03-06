Среда, 6 Марта 2019 11:29

АрмИнфо. Парламент Армении согласился продлить сроки действия закона "О лицах, не прошедших в установленном порядке обязательной воинской службы", приняв документ 6 марта во втором и окончательном чтении.

Как отметил в своем выступлении один из авторов представленного документа, секретарь фракции партии "Светлая Армения" Геворк Горгисян, ко второму чтению новых предложений от депутатов и правительства не поступило. Законопроектом предлагается продлить срок действия закона, согласно которому лицам, которым исполнилось 27 лет до конца 2017 года, предоставлялась возможность уплатить деньги и вернуться в Армению, не опасаясь уголовного преследования. Теперь предлагается предоставить такую возможность и тем лицам, которым исполнилось 27 лет до конца 2018 года. Тем самым, как подчеркнул основной докладчик, речь может идти о новой волне репатриации и решения имеющихся в стране демографических проблем. По его словам, по положению на начало текущего года "в бегах" числятся порядка 10900 уклонистов, и представленный документ призван решить эту проблему. Отметим, что правительство страны дало положительное заключение по представленному законопроекту, который должен быть принят во втором и окончательном чтении в 24-ом режиме. Это уже 9-ый случай, когда власти страны идут на данный шаг в целях решения проблем ограниченного количества лиц, желающих вернуться на родину. Раньше с предложением о продлении закона выступало Министерство диаспоры. Сейчас - ввиду неясности статуса Министерства диаспоры, с подобной инициативой выступила фракция "Светлая Армения".

Ранее премьер-министра РА Никол Пашинян отмечал, что сегодня 90% всех уголовных дел, рассматриваемых в ВС, касаются уклонения от воинской службы. Причины тому, как считает премьер, имеются и объективные, и субъективные. Многие покинули страну в допризывном возрасте, но это не означает, что они не должны служить в армии. Важно понять и оценить ситуацию, тем более, как заметил Никол Пашинян, речь идет о небольшом круге лиц, и небольших средствах, которые могут в какой-то степени положительно повлиять на ситуацию в вооруженных силах.

Напомним, что документом гражданин, достигший 27-летнего возраста (офицер запаса -35- летнего), не прошедший обязательную военную службу, в целях прекращения возбужденного в его отношении уголовного преследования и постановки в установленном законом порядке на учет в резерве может за каждый непризванный в нарушение закона призыв выплачивать сумму в 200- кратном размере минимальной заработной платы, которая в настоящее время равна 55 тыс драмам.