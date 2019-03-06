Среда, 6 Марта 2019 10:30

АрмИнфо. Европейский Союз готов продолжить оказание содействия правительству Армении в реализации демократических реформ. Об этом накануне в Брюсселе в ходе встречи с премьер-министром РА Николом Пашиняном заявила высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини.

Как передает пресс-служба правительства РА, приветствуя визит Никола Пашиняна в Брюссель, Федерика Могерини подчеркнула важность укрепления сотрудничества с Арменией. Она подтвердила намерения структуры поддержать республику в реализации демоератических реформ, направленных на укрепление верховенства закона, борьбу с коррупцией, защиту прав человека, обеспечение экономического прогресса.

В свою очередь, премьер-министр РА подчеркнул, что ЕС является надежным партнером Армении, а произошедшие в стране политические изменения еще более укрепили связи Армении и Европейского Союза, разделяющие общие ценности.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы, связанные с Соглашением о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между РА и ЕС, процессом либерализации визового режима, содействия Европейским Союзом инициированным правительством РА реформам и повестки двустороннего сотрудничества. Никол Пашинян отметил, что политический диалог между Арменией и ЕС находится на высоком уровне, о чем свидетельствуют официальные взаимные визиты высокого уровня. Премьер добавил, что исполнительный орган готов продолжать и дальше развивать эффективное сотрудничество по представляющим взаимный интерес сферам.

Никол Пашинян и Федерика Могерини обменялись мнениями по региональным вопросам, коснулись процесса урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Стороны подчеркнули важность его мирного урегулирования в рамках международного формата сопредседеталей Минской группы ОБСЕ.

Ранее Еврокомиссия распространила доклад, согласно которому было заявлено о намерениях ЕС предоставить Армении кредитов на сумму

более 700 млн евро на реализацию программ реформ. В докладе отмечается, что финансовая помощь будет выделена странам, участвующим в программе "Восточное партнерство" - Армении, Азербайджану, Грузии, Украине, Молдавии и Белоруссии. Суммы кредитов, которые будут финансироваться ЕС и Всемирным банком, превысят 13 млрд евро. Отметим, что "Восточное партнерство" (ВП) - это программа Европейского союза, запущенная еще в Париже в 2009 году. Идея проекта была представлена министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским. ВП ставит перед собой основную задачу - развитие связей ЕС с шестью странами бывшего Советского Союза: Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной. Армения в 2017 году на саммите в Брюсселе подписала соглашение о всеобъемлющем партнерстве с ЕС. Согласно подписанному договору, республика получит кредит в обмен на реформы.