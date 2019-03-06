Среда, 6 Марта 2019 10:27

АрмИнфо.Ереван вошел в рейтинг лучших городов для российских путешественников на 8 марта. Об этом свидетельствуют новые исследования, проведенные аналитическим агентством ТурСтат.

Рейтинг составлен по результатам Интернет опроса туристов. При этом, Ереван оказался на третьем месте по популярности после Баку и Берлина. В десятку лучших городов для путешествий на 8 Марта вошли Санкт-Петербург, Париж, Сочи, Рим, Астана, Москва, Ярославль, Минск, Прага и Ялта.

Международный женский день, 8 марта, является праздничным днем в странах Содружества Независимых Государств (СНГ), включая Россию, Белоруссию, Азербайджан и Армению, и отмечается Организацией Объединенных Наций (ООН).