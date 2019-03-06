Среда, 6 Марта 2019 04:11

АрмИнфо.В Национальной туристической зоне «Аваза» начал работу седьмой учебный курс «Каспийское море – устойчивое развитие и управление». Организаторами мероприятия выступили Министерство иностранных дел Туркменистана и Государственное предприятие по вопросам Каспийского моря при Президенте Туркменистана совместно с Международным институтом океанов (МИО), являющемся партнёром Организации Объединённых Наций.





Слушатели учебного курса – специалисты прикаспийских государств, чья работа связана с Каспийским морем, – Туркменистана, Азербайджанской Республики, Исламской Республики Иран, Республики Казахстан и Российской Федерации.



В качестве участника курса также приглашён представитель Западно-Тихоокеанского центра Международного института океанов (Китайская Народная Республика).



Авазинский семинар, как и в предыдущие годы, представлен работниками нефтегазового комплекса, внешнеполитических ведомств, природоохранных организаций, транспортного сектора, рыболовных организаций, гидрометеорологических служб и других сфер деятельности прикаспийских стран.



Почётными гостями нынешнего учебного курса стали директор МИО Антонелла Вассалло и доктор географических наук, советник Исполнительного секретаря Межправительственной океанографической комиссии ЮНЕСКО Юрий Олюнин.



В программу семинара включено рассмотрение таких теоретических и практических вопросов, стоящих перед прикаспийскими государствами, как морское право, морская политика, загрязнение моря, разработка ресурсов Каспия, сохранение его биоразнообразия и биологических ресурсов и прибрежных зон, комплексное управление прибрежными зонами, морское пространственное планирование.



Нынешний учебный курс состоит из четырех модулей – структура управления океаном, финансовые механизмы для устойчивого управления водными ресурсами, механизмы управления связями с океаном и управление Каспийским морем.



В ходе семинара слушатели на основе полученных знаний подготовят презентации, которые они выберут из предлагаемых направлений сотрудничества. Участникам курса будет представлен Глобальный экологический фонд (ГЭФ), созданный ООН в поддержку охраны окружающей среды. Их также ознакомят с методами оценки трансграничных водных масс и путями использования ресурсов ГЭФ. Эксперты из Туркменистана поделятся опытом реализации проектов Глобального экологического фонда.



В своём выступлении на V Каспийском саммите (Актау, 12 августа 2018 года) Президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что «Туркменистан комплексно подходит к природоохранным вопросам, в частности, в контексте имплементации Целей устойчивого развития. В нашей стране ежегодно проводится учебный курс «Каспийское море – устойчивое развитие и управление», организуемый Международным институтом океана».



Этот институт, основанный в 1972 году профессором Элизабет Манн-Боргезе, является международной неправительственной организацией со статусом специального консультативного органа ООН. Задача МИО – распространение знаний о необходимости устойчивого управления морскими пространствами и пропаганда принципа всемирного наследия, представленного в Конвенции ООН по Морскому Праву 1982 года.



В настоящее время деятельность Международного института океана сосредоточена на организации и проведении учебных курсов. Региональные семинары по управлению морскими пространствами проводятся в Туркменистане, Канаде, Китайской Народной Республике, Республике Мальта, Таиланде и Южно-Африканской Республике.



Следует отметить, что нынешний авазинский учебный курс проводится впервые после подписания главами прикаспийских государств Конвенции о правовом статусе моря и других важных соглашений и протоколов, принятых на V Каспийском саммите. Выступая на Саммите в Актау, Президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что «сегодня вся экономическая деятельность на Каспии нуждается в строгом научном сопровождении, должна опираться на целостное восприятие происходящих природных и антропогенных процессов, систему мониторинга и прогнозирования. В данной связи представляется целесообразной разработка пятистороннего Соглашения о проведении научных исследований в Каспийском море». В связи с этой инициативой туркменского лидера в нынешнем году в программе учебного курса, который продлится по 15 марта, акцент сделан на региональном сотрудничестве в области морских научных исследований.