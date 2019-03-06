Среда, 6 Марта 2019 03:51

АрмИнфо. Впервые в Казахстане внедряют бренд казахской национальной кухни, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления туризма и внешних связей Туркестанской области.

Созданием будущего кулинарного хита занялись в Туркестанской области. Для этой цели в городе Туркестане собрались столичные специалисты Казахской академии питания, рестораторы и отельеры региона. В ходе встречи эксперты рассказали об особенностях его приготовления. «Казахский завтрак» будет состоять из экологически чистых продуктов. А потому он придется по душе и тем, кто следит за своим здоровьем.

В списке такие блюда, как тары и майсок - обработанные вручную просо и пшено, творог, айран, кымыз - кобылье молоко, курт - твердый сыр из спрессованного и высушенного молока с добавлением соли, жент - десерт, готовящийся из перемолотых зерен проса, сухофрукты и другие составляющие. По словам специалистов, все ингредиенты полезны для пищеварительной системы человека.

В целом, завтрак состоит из трёх групп: молочная продукция, овощи и сухофрукты, а также блюда, приготовленные путем запекания. Как отметили в Диссертационном совете Казахской академии питания, настоящая казахская кухня начинается с юга - зарождаясь в этом регионе, распространяется по всему Казахстану.

Чтобы открыть для себя широкую казахскую душу, нужно отведать «казахский завтрак». Ведь его состав остается неизменным на протяжении веков. Благодаря этому можно проследить не только гастрономические особенности региона, но и проникнуться традициями и понять менталитет народа. К примеру, отличительной чертой казахов с давних времен является гостеприимство. Гостям в доме всегда оказывается должный прием и отводится почетное место.

По задумке авторов идеи, «казахский завтрак» будут подавать в отелях, ресторанах и других заведениях общественного питания Туркестана.