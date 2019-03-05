Вторник, 5 Марта 2019 20:48

АрмИнфо. Успехи Армении в ЕАЭС получают поддержку в обществе, подтверждение чего является Второе заседание "Лазаревского клуба". Об этом на открытии второго заседания клуба в Москве заявил советник президента РФ, академик РАН Сергей Глазьев, который перед тем как представить свой доклад, передал участникам заседания приветствие президента России Владимира Путина.

Глазьев в ходе своего выступления выразил убеждение, что в отличие от Украины, Армения сделала правильный геополитический выбор. Доля взаимной торговли Армении с ЕАЭС пока не велика и наблюдается некий спад в иностранных инвестициях, тем не менее Сергей Глазьев считает что это общая тенденция для всех стран ЕАЭС. Однако, несмотря на это он отметил повышение инвестиционной активности самой Армении в ЕАЭС. При оптимистичном прогнозе Глазьев прогнозирует рост ВВП Армении - 8%.

Главная причиной того, что доля взаимной торговли пока невелика, по мнению Глазьева, является разрыв промышленной кооперации в постсоветский период и последовавший за этим экономический кризис. Глазьев рассказал о развитии и завершении формирования ЕАЭС к 2025 году, а также о совместных российско-армянских проектах в рамках ЕАЭС планируемых к реализации в энергетической отрасли, строительстве железных дорог, и др. Он отметил, что ввиду уникального географического положения социально- культурная интеграция будет усиливаться. И напомнил, что согласно данным общественных опросов в Армении, Россия является главным партнером в сфере безопасности, и это доверие, очевидно, будет усиливаться по мере реализации совместных масштабных проектов.