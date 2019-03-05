Вторник, 5 Марта 2019 19:53

АрмИнфо. В ОБСЕ рассказали о визите Действующего председателя организации, министра иностранных и европейских дел Словакии Мирослава Лайчака в Азербайджан.

Согласно сообщению, поступившему в АрмИнфо, завершая свой визит в Азербайджан, Лайчак приветствовал снижение уровня насилия на линии соприкосновения войск и на межгосударственной границе. Согласно сообщению Организации, Действующий председатель в рамках визита обсудил перспективы достижения прогресса по всеобъемлющему мирному соглашению по нагорно-карабахскому конфликту, а также сотрудничество между ОБСЕ и Азербайджаном.

Вместе с тем, Действующий председатель ОБСЕ подчеркнул, что Азербайджан является важным государством-участником организации, и они готовы изучить области для более активного взаимодействия во всех трех измерениях всеобъемлющей безопасности.

"Лайчак в сопровождении своего личного представителя по урегулированию карабахского конфликта Анджея Каспршика и специального представителя по Южному Кавказу Рудольфа Михалка встретился с политическим руководством Баку, в их числе: президент Ильхам Алиев, министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров, спикер парламента Октай Асадов, а также представители азербайджанской общины Нагорного Карабаха. Лайчак подтвердил неизменную поддержку ОБСЕ в поиске мирного решения нагорно- карабахского конфликта и усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а также двум своим представителям - Каспршику и Михалке по содействию укреплению доверия и диалога", - говорится в сообщении ОБСЕ.

Глава МИД Словакии, выразил готовность Словацкого председательства в ОБСЕ поддержать небольшие, но ощутимые шаги по развитию

сотрудничества и диалога. "Постепенно и посредством непрерывного и растущего диалога можно добиться небольших улучшений в жизни людей, наиболее затронутых конфликтом. И подготовка населения к миру является важным элементом в этом процессе. ОБСЕ воодушевлена неформальным диалогом, который мы видели до сих пор. Мы внимательно следим за признаками конструктивного прогресса и реальной приверженности, и готовы помочь в случае необходимости", - приводит словам Лайчака ОБСЕ.