Вторник, 5 Марта 2019 19:03

АрмИнфо.Экс-руководитель межпарламентской комиссии Россия - Армения сенатор Николай Рыжков подчеркнул важность народной дипломатии для укрепления политических, экономических и культурных отношений между странами.

"Наряду с государственными отношениями, которые устанавливают руководители государств, должна работать народная дипломатия. Без этого все потуги останутся односторонними. Именно народная дипломатия позволит нам разделить все радости и невзгоды", - сказал член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера на открытии Второго заседания "Лазаревского клуба", сообщается на фоициальном сайте клуба.

Он выразил надежду на то, что "Лазаревский клуб" охватит все темы, которые по тем или иным причинам не смогли охватить межпарламентская комиссия и руководство обеих стран.

Рыжков также сообщил собравшимся, что оставил руководство межпарламентской комиссией Россия - Армения в пользу вице-спикера Совета Федерации Юрия Воробьёва. "20 лет, в течение которых я возглавлял межпарламентскую комиссию, проскочили незаметно. Через нашу комиссию прошло много людей, обсуждалось много вопросов. Несколько дней назад я принял решение передать бразды правления другим людям. Сейчас с российской стороны сопредседателем будет заместитель председателя Совета Федерации Юрий Воробьёв. Он, безусловно, будет продолжать те традиции, которые мы наработали в нашей совместной деятельности", - сказал сенатор.

Отметим, что, согласно источникам АрмИнфо, предложение о смене руководителя межпарламентской комиссии Армения-Россия поступило от армянской стороны в ходе визита спикера парламента РА Арарата Мирзояна в Совет Федерации. Дел в том, что с армянской стороны комиссию возглавляет вице-спикер Ален Симонян, и Мирзоян в ходе визита настоял на том, чтобы с российской стороны сопредседателем также был назначен один из вице-спикеров Совета Федерации.