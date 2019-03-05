Вторник, 5 Марта 2019 19:00

АрмИнфо. Армянские депутаты обеспокоены судьбой плененного в Азербайджане Карена Казаряна, который на днях был приговорен к 20 годам лишения свободы за попытку совершения теракта.

Как заявил с трибуны парламента депутат от "Процветающей Армении" Арам Абовян, Армения должна поднимать вопрос, связанный с находящимися в азербайджанском плену армянами, на всех международных площадках. Он отметил, что это единственный способ спасти их. "Азербайджанская сторона, используя армянских пленных, постарается вернуть диверсантов, которые находятся в Арцахе (речь о Дилгаме Аскерове, Шахбазе Гулиеве, приговоренных в Арцахе за убийство армянского подростка и диверсию, ред. ). Мы должны предотвратить рождение новых рамилей сафаровых. Если мы хотим, что все армянские пленные, в том числе Карен Казарян вернулся в Армению, мы должны активно поднимать этот вопрос на международных площадках", - заключил Абовян.

Вопрос плененного Казаряна подняли также депутаты от "Просвещенной Армении" Саркис Алексанян и Варужан Бабаджанян.

Алексанян, в частности, напомнил, что власти в свое время обещали сделать все для возвращения Казарна на родину. "Они даже попросили прекратить акции протеста, которые начались в Тавуше (на родине Казаряна), заверив, что правительство делает все возможное для его возвращения. В результате Казарян не возвращен, более того, его осудили на 20 лет лишения свободы. И если власти не сделают все возможное для возвращения Казаряна, акции протеста продолжатся",- предупредил депутат.

Варужан же Бабаджанян посчитал осуждение Казаряна в азербайджанском плену упущением армянской дипломатии. "Мы упустили несколько важных процессов, первое, осуждение Казаряна и второе, возвращение Россией Азербайджану талышского лидера Фахраддина Аббасова. Мы даже не сумели воспользоваться этим процессом и получить какие-либо дивиденды",- резюмировал Бабаджанян.

Отметим, что Аббасов, спасаясь от преследования азербайджанских властей бежал в Россию, однако, по настоянию Баку, Москва на днях выдала его Азербайджану.