Вторник, 5 Марта 2019 18:44

АрмИнфо. Армянский национальный комитет Америки (ANCA) и Греко-американский совет лидеров (HALC) приветствовали решение президента Трампа, который сегодня призвал к прекращению преференциального режима торговли для Турции. Эта позиция является политическим приоритетом, давно выдвинутым со стороны HALC и ANCA.

В совместном заявлении двух организаций говорится о том, что они «рады тому, что администрация приняла давний призыв защитить американских налогоплательщиков и потребителей от необходимости принудительного субсидирования турецкого экспорта на рынки США», - заявил исполнительный директор HALC Энди Земенидес и исполнительный директор ANCA Арам Ампарян. «Хотя, по причинам, которые остаются неясными, решимость президента выражается в явно противоречивой похвале за прогресс Турции, общий эффект от этих действий очевиден для всех: серьезная неудача для Анкары, крайне необходимая поддержка для американских производителей, и большой шаг к более разумному и серьезному подходу к растущему антиамериканскому режиму Эрдогана».

В письмах, направленных лидеру большинства в Сенате Митчу Макконнеллу и спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси, Трамп утверждал, что выход Турции из программы Общей системы преференций обусловлен тем, что Турция достаточно экономически развита и не должна больше пользоваться преимуществом доступа на рынок Соединенных Штатов. «Увеличение валового национального дохода на душу населения, снижение уровня бедности и диверсификация экспорта по торговым партнерам и по секторам - все это свидетельствует о повышении уровня экономического развития Турции», - говорится в письмах.

Однако торговый представитель США объявил в августе 2018 года, что рассматривает право Турции на участие в программе после того, как Анкара ввела ответные тарифы на товары США в ответ на американские тарифы на сталь и алюминий.

США определили Турцию в качестве страны-бенефициара Общей системы преференций в 1975 году. Согласно источникам USTR, 17,7% всего импорта США из Турции в 2017 году на общую сумму 1,66 млрд. долл. было получено благодаря этой программе. Среди ведущих категорий импорта GSP были ювелирные изделия и драгоценные металлы, транспортные средства и запчасти для автомобилей, а также изделия из камня.

По закону, исключение Турции из программы произойдет не ранее 60 дней после уведомления Конгресса и правительства Турции, и будет принято Постановлением Президента.

Согласно GSP, некоторые товары могут беспошлинно ввозиться в США, если страны-бенефициары соответствуют критериям отбора, установленным Конгрессом. Эти критерии включают, среди прочего, уважение арбитражных решений в пользу граждан или корпораций США, борьбу с детским трудом, уважение международно признанных прав работников, обеспечение адекватной и эффективной защиты интеллектуальной собственности и предоставление Соединенным Штатам справедливого и разумного доступа к рынку. Страны также могут быть исключены из программы в зависимости от факторов, связанных с экономическим развитием.