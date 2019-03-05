Как сообщает пресс-служба парламента, стороны отметили развитие сформировавшихся крепких дружественных и традиционных теплых отношений между двумя странами и народами. В контексте расширения межгосударственных отношений собеседники подчеркнули роль парламентской дипломатии, частые взаимные визиты парламентариев. Особо выделены необходимость совместной работы в межпарламентских структурах, активизация взаимодействия в двустороннем и многостороннем форматах. Мелкумян предложил создать совместный формат сотрудничества комиссий парламентов двух стран, который предоставит возможности для еще большего расширения контактов и деловых связей. Посол выразил готовность оказать содействие в этом вопросе в рамках своих полномочий.

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