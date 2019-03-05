Вторник, 5 Марта 2019 18:35

АрмИнфо."Лазаревский клуб" будет собираться ежеквартально.

Как сообщает пресс-служба клуба, об этом сообщил на открытии Второго заседания клуба председатель оргкомитета клуба, первый замглавы думского комитета по делам СНГ Константин Затулин.

По его словам, очередное организационное заседание "Лазаревского клуба", на котором будут рассматриваться проекты и предложения, направленные на дальнейшее развитие организации, состоится 6 марта, а в дальнейшем его участники планируют встречаться не менее четырёх раз в год.

"Мы взяли неплохой темп и как минимум раз в квартал будем проводить заседания", - сообщил первый зампредседателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Он подчеркнул, что клуб - неправительственная, а скорее общественная организация, хотя в неё и входят парламентарии обеих стран.

"Мы пытаемся объединить за одним столом тех, кто хотел бы, чтобы Россия и Армения вместе стали сильнее", - сказал Затулин.

Второе заседание российско-армянского "Лазаревского клуба" по теме "Экономика, инвестиции, интеграция. Перспективы развития экономических связей России и Армении" открылось в Москве 5 марта. К участию в мероприятиях клуба приглашены российские и армянские парламентарии, известные политики, дипломаты, учёные, журналисты, деятели культуры, предприниматели и общественники обеих стран.

Заседание клуба вызвало негативную реакцию Баку ввиду участия в нем представителей Нагорного Карабаха.

Напомним, что первое заседание проходило в Ереване с 30 ноября по 1 декабря.