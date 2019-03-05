Вторник, 5 Марта 2019 17:59

АрмИнфо. 54-е заседание Совета партнерства Турция-Европейский союз состоится 15 марта в Брюсселе. Об этом сообщает агентство «Анадолу».

Дипломатические источники в Анкаре сообщают, что речь идет о первом за последние четыре года заседании Совета партнерства - основного органа, принимающего решения по перспективам сотрудничества Турции с ЕС.

Возглавлять турецкую делегацию будет глава МИД Мевлют Чавушоглу, ЕС представит верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

На переговорах планируется участие Еврокомиссара по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан.

Состоится обмен мнениями по региональным вопросам и двусторонним отношениям, в частности уплощению визового режима между Турцией и ЕС, обновлению Таможенного союза, процессу вступления Турции в ЕС, сотрудничеству в борьбе с терроризмом и т.д.

53-е заседание Совета партнерства Турция-ЕС прошло 18 марта 2015 года в Брюсселе.

Глава МИД Турции в рамках визита в Брюссель примет участие в двухдневной (13-14 марта) международной конференции по Сирии.