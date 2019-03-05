Вторник, 5 Марта 2019 17:57

АрмИнфо. Вопросы, касающиеся демократических преобразований и внеочередных выборов в парламент Армении, региональных и международных вызовов обсуждались в ходе встречи с председателем Совета ЕС Дональдом Туском в Брюсселе. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на совместном брифинге с Дональдом Туском.

Как отметил глава армянского правительства, Армения полна решимости укреплять партнерские отношения с Брюсселем. "В ходе встречи мы были рады подчеркнуть существующий высокий уровень политического диалога и сотрудничества между ЕС и Арменией", - сказал Пашинян.

По словам армянского премьера, новая власть РА осведомлена о беспрецедентно высоком уровне доверия относительно прошедших в декабре выборов в парламент. "С этой точки зрения мы высоко ценим помощь Европейского Союза в успешной организации избирательных процессов. Динамичные политические изменения в республике, а также демократические выборы еще более приблизили ЕС и Армению к общим ценностям. У Армении нет альтернативы демократии", - подчеркнул Пашинян. Как указал премьер, власть предпринимает решительные шаги по реализации намеченных реформ и продвижению ценностей демократии. Он высоко оценил техническую и финансовую поддержку ЕС программе реформ правительства Армении, которая предусматривает борьбу с коррупцией, защиту прав человека и укрепление верховенства закона. Помимо этого, как отметил Пашинян, в ходе встречи с Дональдом Туском были затронуты вопросы соглашения Армения-ЕС, который является важным инструментом для продвижения повестки дня реформ. "Мы надеемся на скорейшую ратификацию Соглашения всеми странами-членами ЕС, что позволит воспользоваться всеми преимуществами документа", - сказал премьер-министр Армении. Кроме того, обсуждался процесс либерализации визового режима. По словам Пашиняна, граждане Армении с нетерпением ждут возможности беспрепятственного въезда в ЕС в ближайшее время. "Мы надеемся, что в этом вопросе политическое решение будет принято в скором времени, что повысит уровень существующего сотрудничества", - добавил он. Пашинян отметил, что Армения высоко ценит последовательную сбалансированную позицию ЕС по Карабаху, а также то, что СЕ высказывает поддержку усилиям Минской группы ОБСЕ. "Армения привержена исключительно мирному разрешению конфликта", - подчеркнул он. Отметим, что Никол Пашинян во второй раз находится в Брюсселе, но уже в качестве премьер-министра.