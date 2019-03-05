Вторник, 5 Марта 2019 17:52

АрмИнфо. Азербайджан заинтересован в скорейшем урегулировании нагорно-карабахского конфликта. Как сообщают азербайджанские СМИ со ссылкой на сайт главы государства, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных и европейских дел Словакии Мирославом Лайчаком.

По его заявлению, Азербайджан самая заинтересованная сторона в урегулировании этой проблемы. Вместе с тем, Алиев заверяет, что, несмотря на наблюдаемую в переговорном процессе динамику, отраженную в состоявшихся в последнее время четырех встречах глав МИД двух стран, а также трех встречах президента Азербайджана и премьера Армении. "Ереван не демонстрирует серьезного желания проводить субстантивные переговоры и всячески старается препятствовать карабахскому урегулированию".

"Очень важно, чтобы международное сообщество оказало серьезное давление на Ереван, чтобы был достигнут прогресс в переговорном процессе и обеспечен вывод вооруженных сил Армении", - подчеркнул азербайджанский лидер.