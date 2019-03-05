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АрмИнфо. /ТАСС/. Белоруссия вынуждена развивать сотрудничество с Западом в условиях ограничений, вводимых со стороны Российской Федерации. Об этом заявил президент Александр Лукашенко во вторник на совещании по вопросам сотрудничества с европейскими организациями и участия в интеграционных структурах.
По словам белорусского лидера, это сотрудничество порой вызывает истерику и "некую аллергию" у России. "Спрашивается, чего вы истерите?" - заявил Лукашенко, добавив, что белорусскую продукцию не пускают на рынок, обзывают "нахлебниками", давят, где только можно, выталкивают. "Нам что, спрятаться под плинтус и там сидеть?" - спрашивает он. Его слова приводит агентство БелТА.
Президент отметил, что если перед государством закрывают двери, то оно ищет еще одну для нормального существования.
При этом он призвал российских партнеров не упрекать Белоруссию в том, что она якобы "куда-то повернулась". Лукашенко заявил, что Минску поворачиваться никуда не надо. "Мы в такой ситуации, - продолжил он, - что нам надо постоянно вертеть головой, потому что находимся в эпицентре событий - в центре Европы".
По словам президента Белоруссии, "зачем искать счастье за тридевять земель", если с Россией были бы "нормальные экономические отношения". Он подчеркнул, что речь идет о договоренностях свободно торговать, перемещать товары, получать услуги.
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|Геворк Горгисян: Встречи представителей партии "Просвещенная Армения" с внепарламентскими силами продолжатся
|Геворк Горгисян: В парламенте должен быть поднят вопрос о том, почему Минобороны замалчивает факты смерти военнослужащих
|Дональд Туск: Мы готовы поддержать Армению технически и материально
|Парламентарий: Визит премьер-министра Армении в Брюссель отнюдь не сводится к финансам
|Алиев Лайчаку: У Армении нет каких-либо серьезных намерений по ведению субстантивных переговоров по Карабаху
|Рубен Вараднян: <Я не ангел, но оправдываться нам не в чем>
|Пашинян выступит на весенней сессии ПАСЕ
|Наира Зограбян: Я надеюсь, что наши послы приложат все усилия для продвижения интересов Армении за границей
|Депутаты от "Процветающей Армении" и "Просвещенной Армении" негодуют в связи с намерением правительства сократить 10.000 госслужащих
|Абоненты Beeline в Ереване получат интернет со скоростью до 100 Мб/с по обычной телефонной линии
|Баку Пашиняну: Армения никогда не будет абсолютно независимой без нормализации отношений с Азербайджаном
|Дипломат: В отношениях с Брюсселем Тегеран рассчитывает на поддержку Еревана
|Ушел из жизни известный российский писатель и друг Армении Ким Бакши
|Студенты вузов Армении получат возможность оплачивать свое обучение в ежемесячном разрезе
|Уорлик: Голоса фактических властей Нагорного Карабаха учитываются на всех этапах переговорного процесса
|Генпрокуратура направила материалы относительно заявления телеведущего Амлета Гушяна о своем похищении предпринимателем Самвелом Алексаняном в Полицию
|В ЮКЖД рассказали о подробностях ДТП с участием нового электропоезда.
|В Турции обнаружена семейная гробница армянского царя Абгара V
|Лукашенко отмечает отсутствие прогресса в развитии евразийской интеграции
|Лукашенко: В настоящее время возникла нездоровая ситуация в ОДКБ
|Тоноян исключил случаи сокрытия оборонным ведомством смертей военнослужащих
|Тоноян: Ужесточения в риторике противника не наблюдается
|Никол Пашинян: Сближение с ЕС не предполагает какого-либо заговора против России, и наоборот
|Никол Пашинян в Европарламенте об урегулировании карабахского конфликта: Думаю, что в этих условиях трудно ожидать быстрого решения проблемы
|Тоноян: Правомерность участия вооруженных сил Армении в событиях 1 марта 2008 года была подтверждена судом
|Никол Пашинян в Европарламенте: Разоблачения бывших чиновников продолжатся
|Давид Тоноян исключил избрание Генсека ОДКБ без участия Армении
|Тоноян: Всегда нужно быть готовым к войне
|Уклонисты от службы в ВС Армении вновь получили возможность вернуться на родину
|Сейран Оганян: Тот факт, что во время событий 1 марта 2008 года среди пострадавших не было ни одного военнослужащего, говорит о том, что армия не участвовала в столкновениях с народом
|Пашинян: Должны ли мы обратиться к проблеме Кипра, если Анкара продолжит продвигать свой подход к установлению дипотношений с Арменией?
|Омбудсмен: Инцидент с насилием в отношении блогера Нарека Маляна должен стать предметом детального расследования
|Российские пограничники пресекли попытку ввоза наркотиков из Ирана в Армению
|Премьер-министр: В переговоры необходимо вовлечь Нагорный Карабах
|Арестован директор разданского отделения ГНКО "Армлес"
|Никол Пашинян об отношениях с ЕС и ЕАЭС: Я за более прозрачную политику, чем вела Армения в прошлом
|Президент Армении: События 27 октября 1999 года должны получить достойную историческую оценку
|Лариса Минасян: Фонд "Открытого общества Армении" поддерживал и поддерживает бархатную революцию в стране
|Мирослав Лайчак находится с региональным визитом в Азербайджане
|Пашинян: Мы не отклонимся от нашего намерения развивать стратегическое партнерство с Россией
|ANCA отреагировал на призыв Трампа прекратить статус Турции как страны-реципиента торговых льгот в рамках GSP
|Никол Пашинян: Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве имеет большое значение для успеха наших реформ
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