Вторник, 5 Марта 2019 17:36

АрмИнфо. Азербайджанский народ - является сторонником решения карабахской проблемы, не военным, а справедливым, мирным путем в рамках норм международного права. Об этом сказал председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде, выступая на международной конференции "От межрелигиозного и межцивилизационного диалога к сотрудничеству".

По словам шейхульислама, в Азербайджане всегда уделяется ощутимое внимание национальным и человеческим ценностям. Шейхульислам подчеркнул, что сегодня в мире важно совместное сотрудничество глав государств, лидеров общественных и религиозных структур по сохранению мира, устранению терроризма, исламофобии, антисемитизма, экстремизма и радикализма. "Межконфессионное взаимопонимание межрелигиозный диалог, сотрудничество деятелей различных религий прекрасный пример для миллионов людей", - отметил Пашазаде, передает Trend.

Отметим, что периодически при посредничестве Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла проходят встречи духовных лидеров Азербайджана и Армении - председателя Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде и Патриарха Армянской апостольской церкви Гарегина II. Цель подобных встреч - совместные размышления, связанные с ситуацией в Нагорном Карабахе и вокруг Нагорного Карабаха, а также выработка совместного документа по этому вопросу. Последняя такая встреча состоялась в Москве в сентябре 2017 года. По итогам встречи стороны подписали совместную декларацию, в которой подчеркивается необходимость диалога и международных миротворческих усилий, указывается на важнейшую роль нравственных ценностей в деле урегулирования конфликта и прекращения кровопролития, а также содержится ряд предложений, призванных облегчить участь людей, оказавшихся в зоне конфликта.

Начало миротворческим усилиям Московского Патриархата по проблеме Нагорного Карабаха было положено в 1988 году. Первая трехсторонняя миротворческая встреча глав трех религиозных общин прошла в мае 1993 года в Московском Даниловом монастыре. Предыдущие трехсторонние встречи религиозных лидеров России и Закавказья состоялись в рамках межрелигиозных форумов в 2010 году в Баку и 2011 году в Ереване.