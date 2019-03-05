Вторник, 5 Марта 2019 17:33

АрмИнфо. Председатель Совета Европы Дональд Туск на совместном брифинге с премьер-министром Армении Николом Пашиняном 5-го марта в Брюсселе поблагодарил армянских коллег за весомый вклад в процесс "Восточного партнерства".

По словам главы СЕ, за прошедшее 10-летие "Восточное партнерство" зафиксирован существенный прогресс в процесс осуществления инициатив программы. Как в свою очередь отметил Никол Пашинян, Армения привержена программам, реализуемым в рамках ВП.

Восточное партнерство (ВП) - это совместная программная инициатива, направленная на углубление и укрепление отношений с шестью восточными соседями ЕС: Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной. В более широком контексте ВП стремится к достижению ключевых целей глобальной политики, перечисленных в Повестке дня в области устойчивого развития до 2030 года, определенных ООН, и в Парижском соглашении по климату.