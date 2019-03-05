Вторник, 5 Марта 2019 17:31

АрмИнфо. Следующее заседание российско-армянской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству пройдет в конце марта. Об этом сообщил посол Армении в России Вардан Тоганян, выступая на втором заседании российско-армянского Лазаревского клуба.

При этом посол отметил динамичный рост торгово-экономических связей России и Армении, подчеркнув, однако, что потенциал двусторонних отношений используется не до конца.

Напомним, что заседание межправкомиссии России и Армении состоялось в феврале 2018 года в Ереване. Тогда при власти было правительство во главе с Республиканской партией Армении и Кареном Карапетяном.