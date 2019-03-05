Вторник, 5 Марта 2019 17:27

АрмИнфо. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении командира тыла воинской части N ВС Армении.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, командир тыла, воинской части И, проигнорировав приказ начальника Генштаба вооруженный сил, все пригодные для использования стройматериалы, которые были получены от демонтажа строений на территории воинской части, находящейся под его руководством, предоставил частным лицам, вместо того, чтобы зарегистрировать их на складе. Таким образом, последний нанес государству существенный ущерб.

Кроме того, командир узнав о том, что на территории воинской части есть две воинские спецмашины, которые, однако, не находятся на балансе части, исходя из собственных интересов, превышая свои должностные полномочия, отдал их своему брату.

В отношении данного командира возбуждено уголовное дело по 375 статье УК РА (Злоупотребление властью, превышение или бездействие власти). Расследование дела поручено Следственному комитету Армении.