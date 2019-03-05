Вторник, 5 Марта 2019 17:08

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и председатель Совета Европы Дональд Туск обсудили пути решения карабахского конфликта. Об этом сообщил Туск на совместном брифинге с премьер- министром Армении Николом Пашиняном в Брюсселе.

По словам Туска, переговорный процесс за последнее время и общения сторон выглядят обнадеживающе. "Убеждены, что сохранение статус-кво не может долго продолжаться. Необходимо найти политическое решение в соответствии с буквой международного права", - подчеркнул глава СЕ.

Как указал Дональд Туск, надо понять, что потребность народов, проживающих в регионе, в установлении мира, должно быть превыше всего.