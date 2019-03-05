Вторник, 5 Марта 2019 17:06

АрмИнфо. Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров обсудил с российским сопредседателем Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым последние заявления руководства Армении по урегулированию нагорно- карабахского конфликта. Об этом сообщает <Интерфакс>.

<Последние заявления руководства Армении не нацелены на мир. Например, последнее заявление главы СНБ. Я по данному вопросу сегодня говорил по телефону с российским сопредседателем Минской группы ОБСЕ>, - сказал Мамедъяров на пресс-конференции во вторник с главой МИД Словакии Мирославом Лайчаком.

Глава МИД попросил действующего председателя ОБСЕ, в ходе визита на следующей неделе в Ереван задать армянскому руководству вопрос: <Мы будем готовить наши народы к миру или к другому направлению?>.

<Минская группа ОБСЕ является единственным форматом для переговоров, признанным всеми сторонами конфликта. Любое изменение этого формата должно быть согласовано с противоположной стороной>, - заявил, в свою очередь, Лайчак.

Отметим, что при посещении южных районов Арцаха глава Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян, в частности, заявил, что разговоры о возможной сдаче территорий Азербайджану являются спекуляциями. Говоря о программе заселения территорий вдоль берега реки Аракс, Ванецня, в частности, подчеркнул, что заселение этих территории - одна из основных гарантий безопасности. В контексте обсуждений Ванецян заметил, что реализация этого проекта уже является опровержением спекуляций о том, что ведутся переговоры вокруг возможных территориальных уступок. "Реализуя эту программу, мы посылаем четкий месседж миру о том, что никто не сдаст и пяди земли. Наоборот, на наших территориях должны жить наши соотечественники, жить и созидать", - заявил Ванецян.